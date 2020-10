PS5: Ein einziger Typ könnte Launch in Indien verzögern – Nun drohen ihm wütende Fans

Die PlayStation 5 hat in Indien noch kein offizielles Release-Datum. Daran könnte auch daran liegen, dass Sony dort gar nicht die Markenrechte am Begriff PS5 hat. Die hat sich nämlich eine Privatperson ein paar Monate früher geschnappt. Und dieser Typ bekommt gerade wohl Ärger von wütenden Sony-Fans.

Was ist die Situation in Indien? Während die PS5 in Europa am 19. November 2020 erscheinen soll und in einigen Ländern sogar schon am 12. November auf den Markt kommt, ist die Lage in Indien noch unklar. Dort hat Sony bisher kein offizielles Release-Datum veröffentlicht.

Laut einem Bericht der Seite The Mako Reactor gibt es da auch noch ein weiteres, kurioses Problem, das womöglich den Start der Konsole verzögern könnte: So wie es aussieht, hält Sony in Indien nämlich gar nicht die Rechte an der Marke „PS5“. Die hat wohl eine Privatperson namens Hitesh Aswani. Der hat laut der Datenbank der indischen Patentbehörde die Marke schon am 29. Oktober 2019 angemeldet. Sony kam erst am 2. Februar 2020 nach und daher ist der Markenstatus für „PS5“ in Indien offiziell „Umstritten“.

Hier auf der Datenbank der indischen Patentbehörde steht klar, das Hitesh Aswani die Rechte an der PS5 in Indien hält.

Sony dürfte Rechtsstreit um Markenrechte gewinnen

Verzögert sich die PS5 in Indien deswegen? Da Sony nicht alle Rechte an der PlayStation 5 hat, könnte das tatsächlich den Start verzögern, bis diese Sache aus der Welt geräumt wurde. Laut The Mako Reactor, die Rechtsexperten befragt haben sollen, dürfte es theoretisch kein Problem sein, dass Sony sich gegen eine Privatperson durchsetzt, die kein höheres Interesse an der Marke PS5 haben dürfte.

Dennoch muss die Angelegenheit offiziell geklärt werden und womöglich hält Sony deswegen die Infos zum Launch noch zurück.

Kommt die PlayStation 5 wegen fehlender Markenrechte in Indien zu spät?

In der Vergangenheit hatte übrigens schon einmal eine Firma Probleme mit dem Start ihrer Produkte in Indien. Es ging um das Zenfone von ASUS. Dort hatte eine indische Telefon-Firma die Rechte am Begriff Zen und verhinderte so, dass ASUS das Produkt unter diesen Namen in Indien vermarkten konnte.

Wütende Fans drohen Rechteinhaber

Das passiert gerade im Internet: Auf Reddit und Co. tobt derweil der Mob von erbosten indischen PS5-Fans. Denn unabhängig, ob die Rechtssituation tatsächlich Schuld an einem potentiell verzögerten Release der PS5 in Indien ist oder nicht, entlädt sich der Zorn der Community gerade auf Hitesh Aswani. Der soll laut Berichten auf Twitter schon um Polizeischutz gebeten haben.

Glaubt man den Zitaten, die teilweise im Internet kursieren, dann wünschen ihm diverse PS5-Fans zumindest nichts Gutes. Im Netz ist unter anderem davon die Rede, dass man seine Daten und Social-Media-Accounts veröffentlichen und ihn dann so lange belästigen soll, bis er die Markenrechte freiwillig rausrückt.

Doch egal wann die PS5 in Indien kommt, in einem Land mit über 1,4 Milliarden Einwohnern dürfte die derzeitige Knappheit an lieferbaren Konsolen ein weiteres Problem sein. Denn derzeit kann man offiziell keine Konsole mehr vorbestellen. Das nutzen Wucherer auf eBay schamlos aus und verlangen mittlerweile über 10.000 Euro für eine Konsole.