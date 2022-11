Beim Händler Euronics könnt ihr gerade eine PS5-Konsole bestellen. MeinMMO verrät euch, was ihr beachten müsst.

Das ist der Drop: Bei Euronics gibt es gerade ein Bundle aus PS5 Disc Edition und die beiden Spielen FIFA 23 und Gran Turismo 7.

Die PS5-Konsole ist weiterhin stark begehrt und weiterhin kaum erhältlich. Die Nachfrage ist immer noch so hoch, dass selbst Sony kaum mit der Produktion der PS5 hinterher kommt. Gamer nutzen daher jede Möglichkeit, um eine PS5 zu kaufen.

Wo kann man eine PS5 kaufen? Aktuell bekommt ihr bei Euronics ein Bundle aus zwei Spielen und der PS5-Konsole.

Aktuell könnt ihr folgende Bundles im Online-Shop von Euronics kaufen:

Wichtig zu beachten: Ihr kommt in eine Warteschlange und müsst zuvor ein Captcha lösen, nicht abschreiben. Es ist eine simple Matheaufgabe, um Bots aus dem Verkauf draußen zu halten. Die Seite wird außerdem automatisch aktualisiert. Wenn ihr sie manuell aktualisiert, dann verliert ihr euren Platz in der Warteschlange. Des Weiteren ist bei diesem Drop nur Abholung in einer Filiale möglich. Schaut also nach, ob es in eurer Umgebung eine gibt.

Das neue Virtual-Reality-Headset PSVR2 ist teurer als eine PS5 – Was sagt ihr zum Preis?

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Alle Angebote im Ticker