PS5 kaufen: Mehrere Bundles jetzt bei Amazon – Beeilt euch

CoD: Warzone 2.0 will alles größer und besser machen. Wir zeigen im Video, was euch in dem Shooter erwartet.

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Wann startet der Verkauf auf Amazon? Der Drop startete gerade eben. Es gibt das neue „God of War“-Bundle in der Disc Variante.

