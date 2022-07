WoW: Dragonflight überarbeitet Berufe, die in dem neuen Addon wichtiger werden sollen. Alles, was sich an diesen ändert, erklären wir euch im kurzen Video.

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Lohnt sich WQHD? Falls ihr keinen 4K-Fernseher oder 4K-Monitor besitzt, dann lohnt sich für euch WQHD auf jeden Fall, wenn ihr an aktuell mit einer PS5 an einem WQHD-Monitor spielt. Falls ihr euch einen neuen Monitor zulegen wollt, findet ihr die besten Geräte in unserer Kaufberatung rund um Gaming-Monitore für PS5 und Xbox Series X/S .

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to