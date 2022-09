PS Plus: Spiele im Oktober 2022 werden heute enthüllt – Infos und Uhrzeit

Heute, am 28. September 2022, werden offiziell die neuen, kostenlosen Spiele für PS Plus Essential vorgestellt. MeinMMO erklärt euch, was ihr wissen müsst.

Wann werden die Spiele vorgestellt? Erfahrungsgemäß wird PS Plus immer am letzten Mittwoch des Monats vorgestellt. In wenigen Ausnahmen verschob sich die Vorstellung auch mal auf den Donnerstag.

Die Spiele sollten daher am heutigen Mittwoch, den 28. September, enthüllt werden. Normalerweise zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr.

Wann kann ich die kostenlosen Spiele herunterladen? Die Spiele sind voraussichtlich ab Dienstag, dem 4. Oktober für euch auf der PS4 und PS5 verfügbar. Denkt aber daran, euch die kostenlosen PS-Plus-Spiele für September 2022 noch zu holen. Denn diese stehen euch ab kommendem Mittwoch nicht mehr zur Verfügung.

Welche Spiele werden vorgestellt? Bisher sind noch keine Spiele offiziell bekannt. Ein paar mögliche Gerüchte haben wir in folgendem Artikel hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst. Sollte es Leaks geben, berichten wir für euch hier auf MeinMMO:

PS Plus Essential – Notwendig, wenn ihr auf eurer PS4/PS5 online zocken wollt

Warum Essential? Sony hatte im Sommer 2022 das neue „PS Plus“-Modell vorgestellt. Mittlerweile gibt es mit Essential, Premium und Extra drei verschiedene Modelle. Für viele Spiele gilt, dass ihr für Multiplayer-Partien ein PS-Plus-Abo benötigt. Eine handvoll Spiele könnt ihr auf der PS4 und PS5 ohne PS Plus spielen.

Was bringt PS Plus Essential noch? Zudem bekommt ihr regelmäßig Cosmetics oder Ingame-Währungen von verschiedenen Spielen geschenkt und habt auf manche Spiele einen Extra-Rabatt. Schaut immer mal wieder im PS Store vorbei und prüft die PS-Plus-Sektion, damit ihr keine Boni für Spiele verpasst, die ihr interessant findet.

Außerdem lassen sich Speicherstände in die PS-Cloud verschieben und es gibt die monatlichen Spiele im Abo. Die könnt ihr jedoch nur nutzen, wenn ihr aktuell Mitglied bei PS Plus seid.

Alle Infos rund um PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Abo-Modelle es gibt und welche Spiele mittlerweile alle kostenlos verfügbar sind? Dann schaut in unsere umfangreiche Übersicht. Hier stellen wir euch alle Spiele und Vorteile vor:

