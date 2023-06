PS Plus: Spiele im Juli 2023 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus gewährt euch jeden Monat Gratis-Spiele, die ihr mit einem PS Plus Essential -Abo herunterladen und spielen könnt. Wann die Spiele angekündigt werden und welche Spiele erwartet werden, seht ihr hier.

Wann werden die Spiele angekündigt?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 04. Juli Erfahrungsgemäß gegen 12 Uhr mittags

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 28. Juni Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Die Spiele erscheinen immer am ersten Dienstag im Monat, weswegen der 4. Juli eigentlich als gesetzt gilt. Die Ankündigung der Spiele ist dabei nicht immer so genau, in der Regel werden die Spiele am Mittwoch vor dem Release vorgestellt.

Spekulationen rund um die möglichen Spiele seht ihr weiter unten. Die aktuellen Spiele für PS Plus im Juni solltet ihr bis Dienstag aber auf jeden Fall eurer PlayStation-Bibliothek hinzufügen.

PS Plus Juli – Spekulationen und Gerüchte

Welche Games könnten im Juli kommen? Aktuell gibt es keine verlässlichen Leaks zu den aktuellen Spielen in PS Plus Essential für Juli 2023. In den Reddits und Communities werden aber einige Spiele diskutiert und als „vorstellbar“ gehandelt.

Bedenkt bei den folgenden Spielen, dass es keine verbindlichen Informationen sind und die folgenden Games nur Spekulationen und Gerüchte sind, die diskutiert werden.

SIFU

SIFU wird schon lange als möglicher Kandidat für PS Plus gehandelt. Das 3D-Beat-em-Up mit Roguelite-Elementen begeistert durch seinen Stil. Die gewisse Portion Frust solltet ihr bei diesem Spiel aber mitbringen, denn es ist bockschwer. Für Fans von Kung-Fu-Filmen und Rache-Geschichten ein wahrer Genuss.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Ein weiterer Kandidat, der heiß gehandelt wird, ist Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. Es ist ein Souls-Like im Final-Fantasy-Universum mit unglaublich viel Looten und Leveln. Mit dem Release von FF16 ist es ein möglicher Kandidat.

Ein Lego-Game

Wie immer werden auch Lego-Games wieder von vielen erwartet. Am meisten wünschen sich Fans das neue Lego Star Wars. Da die DLC-Pakete davon momentan im Angebot sind, würde dieser Pick passen. In Lego Star Wars: Die Skywalker Saga spielt ihr die neun Star Wars Filme nach und erlebt die Geschichte mit verschiedenen Helden.

Alan Wake Remastered

Durch den im Oktober erscheinenden zweiten Teil von Alan Wake ist die Möglichkeit, dass das Remake des ersten Teils im PS Plus erscheint, recht hoch. Das Spiel ist ein Mix aus Thriller und Horror-Adventure über den Thriller-Autor Alan Wake, der es mit mysteriösen Alpträumen und Besessenen aufnehmen muss.

Cult of the Lamb

Ein Indie-Kandidat, der für PS Plus spekuliert wird, ist Cult of the Lamb. In Cult of the Lamb leitet ihr als Lamm euren eigenen Kult und wollt 4 Götter stürzen. Dabei verwaltet ihr euren Kult und kämpft euch durch Dungeons. Mit Games wie Trek to Yomi ist auch ein solcher Kandidat nicht unwahrscheinlich, da immer wieder auch kleinere Games in das Abo kommen.

Was bringt PS Plus Essential? PS Plus Essential ist die erste Stufe des PS-Plus-Abosystems von Sony und wichtig, wenn ihr Online-Spiele zocken wollt. Außerdem bekommt ihr jeden Monat mindestens drei Spiele für eure Bibliothek. Vorausgesetzt, ihr habt das PS-Plus-Essential-Abo noch, wenn ihr eines der Spiele dann spielen wollt.

Zusätzlich zu den Spielen gibt es noch Gratis-Inhalte für F2P-Spiele und exklusive Angebote, die euch in Sales noch einiges sparen lassen. Zudem erhaltet ihr die Möglichkeit, eure Spielstände in der Cloud zu speichern.

Habt ihr ein PS-Plus-Extra-Abo, dann erwarten euch noch einige Spiele mehr. Geheimtipps, die wir euch da empfehlen können, seht ihr hier:

