PS Plus Leak: Insider sagt, dass eines der besten Survival-Spiele für PS4/PS5 im März kommt

Im März wird es wieder kostenlose Spiele für die Besitzer von PS Plus geben. Schon länger ist bekannt, dass GTA Online eines der Spiele im März wird. Nun verrät ein Leak, welche Spiele noch enthalten sein sollen.

Was sagt der Leak genau? Im März sollen zwei Spiele in PS Plus enthalten sein:

ARK: Survival Evolved

Team Sonic Racing

Der Leak kommt vom bekannten Insider billbil kun. Der ist bekannt dafür, schon einige richtige Voraussagen rund um die Spiele in PS Plus getroffen zu haben. Trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass die beiden Spiele tatsächlich in PS Plus enthalten sein werden.

Ungewöhnlich ist zudem, dass es gibt es diesmal kein versehentlich zu früh gezeigtes Bild oder vergleichbares gibt. Stattdessen hat billbil kun den Leak in einer kryptischen Botschaft versteckt.

Gibt es noch ein drittes Spiel? In der Regel ja. Dieses könnte Sifu sein, denn laut der Webseite Techradar wird es in der Online-Bibliothek des eigenen PSN-Accounts mit einem PS Plus-Symbol angezeigt (via Techradar). Allerdings ist das Spiel noch so neu, dass viele an einem Release im März in PS Plus zweifeln.

Wann erfahren wir mehr über die Inhalte von PS Plus? Die offizielle Ankündigung der Spiele sollte heute, am 23. Februar, stattfinden. In der Regel gehen die Infos zwischen 17:00 und 19:00 Uhr online.

ARK gehört zu den besten Survival-Games für die PlayStation

Was ist das für ein Spiel? In ARK: Survival Evolved landet ihr auf einer einsamen Insel voller Dinosaurier, nackt und ohne Hilfsmittel. Ihr müsst überleben und lernt dabei immer mehr Technologien, zähmt Dinos und baut futuristische Ausrüstung.

Das Spiel überzeugt vor allem mit seinen Dinos in verschiedensten Größen, Formen und Farben, sowie einem umfassenden Skill-System und spannenden Bosskämpfen.

ARK erschien im August 2017 für Konsolen und gehört zu den besten Survival-Games für PlayStation und Xbox.

Was ist Team Sonic Racing? Dabei handelt es sich um ein Rennspiel, dass ihr allein oder Online im Multiplayer spielen könnt. Es besteht sogar die Möglichkeit, euch mit anderen Spielern zusammen zu tun und in Teams gegen andere Teams online anzutreten.

Das Spiel erschien am 21. Mai 2019 für die PS4, aber auch für Xbox und PC.

GTA Online ist garantiert im März dabei

GTA Online wird ein Bonus-Titel für Nutzer von PS Plus. Die Next-Gen-Version erscheint am 15. März und wird gleich drei Monate lang kostenlos spielbar sein – allerdings nur für Besitzer eine PS5.

Was sagt ihr zu dem gezeigten Line-up? Fändet ihr diese Spiele im März gut oder seid ihr eher enttäusch?