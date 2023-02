PS Plus Extra: Sony bringt das Hammer-Spiel Horzion: Forbidden West in ihr 14€-Abo für PS4 & PS5

Sony fügt dem Spielekatalog von PS Plus Extra und Premium im Februar neue Spiele hinzu und mit Horizon Forbidde West ist ein echtes Hammer-Spiel dabei.

Was ist PS Plus Extra/ Premium? Mit PS Plus können PlayStation-Spieler schon seit einigen Jahren Zugang zu Onlinediensten verschiedener Spiele erhalten und monatlich ein paar Spiele für ihre Bibliothek bekommen, doch das PS-Plus-Sortiment wurde um zwei Versionen erweitert:

Das klassische PS Plus heißt nun PS Plus Essential

Dazu kommt PS Plus Extra – das ist eine Art Game Pass mit einer Auswahl an Spielen für PS4 und PS5

sowie PS Plus Premium, dem „All in One“-Abo.

Bei PS Plus Premium kommen weitere Spiele hinzu. Außerdem umfasst das Abo ein Streaming-Angebot für PlayStation-Klassiker. Ein monatliches Abo von PS Plus Extra kostet 13,99 € und ein Premium-Abo liegt bei 16,99 €.

Sony fügt dem Spielekatalog regelmäßig neue Inhalte hinzu. Ein Post im PlayStation-Blog verrät nun, dass noch im Februar 2023 eines der größten PlayStation-Exclusives den Abodienst ergänzt.

Aloy ergänzt den Spielekatalog von PS Plus Extra

Welche Spiele werden dem Abo im Februar hinzugefügt? Wie ein PlayStation-Blog-Beitrag verrät, werden sowohl PS Plus Extra als auch Premium am 21. Februar 2023 neue Spiele hinzugefügt werden.

Mit dabei ist das im Februar 2022 veröffentlichte Horizon Forbidden West, das auf metacritic einen starken 88er-Metascore erreichte und neben God of War Ragnarök wohl das größte PlayStation-Exclusiv 2022 war.

Es ist der Nachfolger des beliebten Horizon Zero Dawn und führt die Geschichte der Protagonistin Aloy weiter fort.

Zusätzlich zu Horizon Forbidden West werden auch The Quarry, der Loot-Shooter Outriders und Borderlands 3 die PS Plus-Auswahl ergänzen.

Die komplette Liste der Spiele, die im Februar 2023 in den PS Plus-Abodiensten kommen, seht ihr hier:

Horizon Forbidden West (PS4, PS5) – PlayStation Plus Extra und Premium

The Quarry (PS4, PS5) – PlayStation Plus Extra und Premium

Resident Evil 7 biohazard (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

Outriders (PS4, PS5) – PlayStation Plus Extra und Premium

Scarlet Nexus (PS4, PS5) – PlayStation Plus Extra und Premium

Borderlands 3 (PS4, PS5) – PlayStation Plus Extra und Premium

Tekken 7 (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

Earth Defense Force 5 (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

Oninaki (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

Lost Sphear (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

I am Setsuna (PS4) – PlayStation Plus Extra und Premium

The Forgotten City (PS4, PS5) – PlayStation Plus Extra und Premium

The Legend of Dragoon (PS1) – PlayStation Premium | Classics

Wild Arms 2 (PS1) – PlayStation Premium | Classics

Harvest Moon: Back to Nature (PS1) – PlayStation Premium | Classics

Destroy All Humans! (PS4) – PlayStation Premium | Classics

Falls euch das Premium- oder Extra-Abo zu teuer ist, aber ihr Kunde von PS Plus Essentials seid, konntet ihr euch im Februar bereits über Evil Dead The Game, die Mafia Definitive Edition und OlliOlliWorld freuen. Mit PS Plus Essential könnt ihr allerdings nicht die Reise von Aloy erleben.

Guerilla Games, die Entwickler von Horizon Forbidden West, arbeiten übrigens auch an einem Online-Game:

