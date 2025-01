PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im Januar 2025 für PS4 und PS5 – Eines davon ist schon so gut wie tot

Die Spiele für PS Plus Essential im Januar 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im Januar 2025? Auch im Januar 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4, PS5)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 07. Januar 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu PS Plus Essential im Januar 2025

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5): Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Loot-Shooter, bei dem ihr in die Rolle verschiedener DC-Superschurken schlüpft. Dabei könnt ihr die Geschichte allein oder im Koop mit Freunden bestreiten.

Der Titel aus der Schmiede der beliebten Batman: Arkham-Serie erhält allerdings im Laufe des Januars sein letztes großes Update mit einem weiteren spielbaren Schurken und wird dann nicht weiter mit neuen Inhalten versorgt werden. Das Spiel hatte zuletzt rund 1.500 gleichzeitige Spieler auf der Plattform Steam laut SteamDB, nachdem es durch eine kürzliche Rabattaktion einen Aufschwung bekommen hatte.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4): Mit diesem Titel habt ihr eine überarbeitete Version des klassischen Rennspiels, das Spieler in Verfolgungsjagden zwischen Fahrern und Polizei versetzt. Mit verbesserter Grafik, Crossplay-Multiplayer und allen DLCs bietet das Spiel temporeichen Nervenkitzel und spannende Kopf-an-Kopf-Duelle auf offenen Straßen.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe. (PS4, PS5): Dieses Spiel ist eine erweiterte Version des Kult-Spiels, das Spieler mit einer Mischung aus Humor, Storytelling und unvorhersehbaren Wendungen in den Bann zieht. Mit neuen Inhalten und Enden im Vergleich zur Original-Version lädt es dazu ein, die Grenzen von Entscheidungen und Freiheit in einem absurden Büroumfeld zu erkunden.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet.

Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5. Sony hatte Ende 2023 den Preis für PS Plus deutlich erhöht. Sollte euer Abo noch laufen, seid ihr davon noch nicht betroffen.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?