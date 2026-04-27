PS Plus Essential: Spiele im Mai 2026 – Release, Gerüchte und Spekulationen

PS Plus Essential stellt in wenigen Tagen die neuen Spiele für Mai 2026 vor. MeinMMO fasst alle bekannten Informationen zusammen und erklärt, welche Spiele im Mai 2026 im Bundle sein könnten.

Wie sieht der Zeitplan aus?

PS Plus: Spiele verfügbar ab Dienstag, 5. Mai 2026 Gegen 12 Uhr mittags verfügbar

Mögliche Ankündigung: Mittwoch, 29. April 2026 Enthüllung der Spiele oft gegen 17:30 Uhr



Weiter unten findet ihr Spekulationen aus der Community, welche Spiele Anfang Mai live gehen könnten. Denkt bis dahin daran, die aktuellen Spiele von PS Plus eurer Bibliothek hinzuzufügen.

PS Plus Essential: Alle Spiele, die im Mai 2026 kommen könnten

Welche Spiele gibt es? Generell lässt sich feststellen, dass Sony für PS Plus oftmals ein Bundle aus einem starken Titel und zwei schwächeren Spielen zusammenstellt. Bislang sind aber noch keine offiziellen Infos bekannt, weshalb wir auf die Vermutungen der Fans, YouTuber und Insider zurückgreifen müssen. Das finale Line-up könnte sich also noch ändern.

Für unsere Auswahl haben wir verschiedenste Meinungen verglichen und die am häufigsten genannten Titel herausgearbeitet.

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 ist eine Fußballsimulation von Electronic Arts, in der Spieler mit lizenzierten Vereinen und echten Profis aus der ganzen Welt auf dem virtuellen Rasen antreten. Als fortlaufender Nachfolger der früheren FIFA-Reihe legt der Titel großen Wert auf eine realistische Darstellung des Sports, die durch moderne Animations-Technologien und komplexe Taktik-Systeme für detaillierte Spielerrollen auf dem Platz unterstützt wird.

Das Spiel bietet verschiedene Kernmodi für Solo- und Mehrspieler, darunter den traditionellen Karrieremodus, bei dem man einen Verein als Trainer leitet oder eine Laufbahn als einzelner Profi absolviert. Im stark fokussierten Modus Ultimate Team bauen Spieler durch das Sammeln von Karten aus aktuellen Stars und Legenden ihre eigene Wunschmannschaft für Online-Wettkämpfe auf. Ergänzt wird das Angebot durch kooperative Online-Modi wie Clubs sowie rasantere Kleinfeld-Varianten, die mit weniger Spielern auf dem Platz für schnelle, actionreiche Partien sorgen.

Video starten EA FC 26 zeigt für den Karrieremodus viele Änderungen, die für mehr Dynamik sorgen Autoplay

Street Fighter 6

Street Fighter 6 ist ein Fighting-Game von Capcom, in dem Spieler mit einer Auswahl an bekannten Serien-Veteranen und neuen Charakteren in 2D-Kämpfen gegeneinander antreten. Das Kern-Gameplay wird durch das sogenannte „Drive-System“ erweitert, eine Mechanik, die ein Ressourcenmanagement für verschiedene Angriffs- und Verteidigungsmanöver erfordert. Optisch und musikalisch orientiert sich der Titel dabei stark an einer urbanen Street-Culture-Ästhetik.

Das Spiel unterteilt sich in drei Hauptbereiche: klassische Versus- und Arcade-Modi, den interaktiven Online-Treffpunkt „Battle Hub“ sowie die Einzelspieler-Kampagne „World Tour“. In diesem Rollenspiel-ähnlichen Modus erstellen Spieler einen eigenen Avatar, erkunden frei begehbare Stadtgebiete und erlernen nach und nach die Fähigkeiten der bekannten Figuren wie Ryu oder Chun-Li. Zudem verfügt das Spiel neben dem klassischen Eingabesystem über eine optionale, stark vereinfachte Steuerung, um Genre-Neulingen den Einstieg in die Mechaniken zu erleichtern.

Video starten Street Fighter 6 Launch Trailer

Hades

In dem Action-Roguelike Hades von Supergiant Games schlüpft ihr in die Rolle von Zagreus, dem rebellischen Sohn des Totengottes, und kämpft euch durch die griechische Unterwelt, um ihr zu entfliehen. Euer Weg führt euch durch zufallsgenerierte Level voller mythischer Monster und fordernder Bosse, während euch die Verwandtschaft aus dem Olymp regelmäßig mit mächtigen Segen und einzigartigen Fähigkeiten unterstützt.

Der Titel besticht durch eine meisterhafte Kombination aus rasanten, taktischen Kämpfen und einer tiefgründigen Geschichte, die eng mit dem Kreislauf von Tod und Wiedergeburt verwoben ist. Selbst wenn ein Fluchtversuch scheitert, geht die Erzählung weiter: Mit jedem neuen Anlauf schaltet ihr nicht nur permanente Verbesserungen frei, sondern erlebt auch frische Dialoge und vertieft die Beziehungen zu den vielen faszinierenden Figuren der griechischen Mythologie.

Video starten Netflix – Official Game Teaser zu Hades

Weitere Möglichkeiten

Neben diesen Favoriten gibt es auch noch ein paar andere Spiele, die unter Fans häufiger als potenzielle Möglichkeiten genannt wurden:

Atomic Heart

Returnal

Exoprimal

Disco Elysium

Absolum

Empire of the Ants

Rise of the Ronin

Sonic Superstars

Avatar: Frontiers of Pandora

Kingdom Come: Deliverance

Valkyrie Elysium

Dynasty Warriors Origins

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