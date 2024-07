Die Spiele für PS Plus Essential im August 2024 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche Spiele gibts im August 2024? Auch im August 2024 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Abo holen könnt.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (PS4, PS5)

Five Nights at Freddy’s (PS4, PS5)

Ender Lilies (PS4)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die „PS Plus“-Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 06. August 2024, gegen 12:00 Uhr.

Keins der 3 Spiele wird auf Steam unter 90 % bewertet

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ist das neuste LEGO-Spiel zum beliebten “Star Wars”-Franchise. Hier spielt ihr euch entweder alleine oder im Koop durch alle bekannten Episoden der Filme. Der neuste Teil setzt im Gegensatz zu den alten Spielen auf eine offene Spielwelt mit kurzen Missionen, die in die Spielwelt integriert sind.

Auf Steam bekommt das Spiel bei mehr als 30.000 Bewertungen immerhin 91 % positive Bewertungen.

Five Nights at Freddy’s ist ein Point-and-Click-Computerspiel aus dem Themenfeld des Survival-Horrors. Das Game spielt in einer stillgelegte Pizzeria. Das Spiel hat eine große Fanbasis und hat 2023 sogar einen offiziellen Kinofilm erhalten.

Auf Steam erhält das Spiel eine “sehr positive” Bewertung (93 %) bei mehr als 40.000 Rezensionen.

Ender Lilies ist ein 2D-Action-Rollenspiel in einer düsteren Fantasy-Welt, in dem ihr Rätsel um ein gefallenes Reich ergründet. Dabei springt, hopst und kämpft ihr euch, ähnlich wie in Hollow Knight durch eine düstere Landschaft, die ihr von der Seite seht. Das Spiel interpretiert bekannte Ideen aus beliebten Metroidvania-Games neu.

Das Metroidvania erhält auf Steam eine “sehr positive” Bewertung (94 %) bei mehr als 30.000 Bewertungen.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet.

Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige “PS Plus”-Abo für eure PS4 oder PS5. Sony hatte Ende 2023 den Preis für PS Plus deutlich erhöht. Sollte euer Abo noch laufen, seid ihr davon noch nicht betroffen.

