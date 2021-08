Profis verteufeln jetzt schon CoD Vanguard und eine bestimmte Munition ist schuld daran

Die Alpha von Call of Duty: Vanguard wurde von allerlei Profis gezockt. Die hatten viel Spaß, aber auch einiges an Frust. Schuld sind die explodierenden Kugeln, die in der aktuellen Form einfach keinen Spaß zu machen scheinen.

Wer hat gespielt? Die beiden Profis Seth „Scump“ Abner und der frühere CoD-Weltmeister Matthew „FormaL“ Piper haben die Alpha von CoD Vanguard ausgiebig gezockt und den Champion’s Hill rauf und runter gerockt. Und auch wenn sie dabei offenbar sichtlich Spaß hatten, ging ihnen ein Feature gehörig gegen den Strich: Explodierende Kugeln!

Die gehören beispielsweise zu einer bestimmten Waffe, der „Frankengun“, die man an der Support-Station mit Cash als Scorestreak kaufen kann. Dafür bekommt man ein überdimensioniertes Maschinengewehr, welches explodierende Geschosse mit großer Geschwindigkeit raushaut und ganze Gebiete mit tödlichen Explosionen eindeckt.

Wir binden euch Gameplay der Death Machine hier ein, die Stelle findet ihr bei 7:50 Minuten:

Die Explosivgeschosse konnte man in der Alpha übrigens auch via Upgrades in anderen Waffen bekommen. Es gab sie also recht häufig auf dem Schlachtfeld.

Explodierende Kugeln vernebeln die Sicht „Ich kann gar nix erkennen!“

Was ist das Problem mit den Explosivgeschossen? Die explodierenden Geschosse richten mehr Schaden an als reguläre Kugeln und haben auch einen kleinen Effektradius, in dem sie geringeren Schaden anrichten. Doch das allein ist nicht das Problem, das Scump und FormaL mit den neuen Geschossen hatten.

Vielmehr vernebeln die Geschosse die Sicht aller Gegner, die in die Explosionen geraten. Je mehr Explosivgeschosse um einen herum einschlagen, desto weniger sieht man und das ist dann doch ein Problem, wenn man sich gegen den Beschuss wehren will, aber nicht mehr mitbekommt, von wo man überhaupt von wem beschossen wird.

Wie waren die Reaktionen? Scump hatte es in der finalen Runde eines Trio-Matches erwischt und er wurde so krass von den Geschossen eingedeckt, dass er nichts mehr sah und am Ende hilflos über den Haufen geschossen wurde wie der letzte Noob.

Das kam nicht gut an und er tweetete seine Niederlage.

In dem Video regt er sich über die Geschosse auf und sagt mehrfach „Was zum Teufel soll das sein? Ich seh den nicht Mal!“

Auch in den Kommentaren gab es ähnliches Feedback vom früheren Kollegen FormaL. Der meinte (wohl nicht ganz ernst gemeint): „Das wird ein gutes Jahr zum Aussetzen“.

Wird sich noch was ändern? Da man genau solche Alpha-Tests in Games macht, um unter anderem schlecht funktionierende Features zu überprüfen, könnte es durchaus noch diverse Änderungen bis zum Launch am 5. November 2021 geben. Womöglich werden die explodierenden Geschosse bis dahin auch noch etwas generft oder fliegen ganz aus dem Spiel.

Auch Kollege Maik Schneider, der schon in die Alpha von CoD Vanguard reingucken durfte, hat übrigens bemängelt, dass die Sicht oft nicht optimal war.