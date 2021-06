Am Amazon Prime Day 2021 gibt es jede Menge Angebote für Gamer. Wir stellen euch die besten Angebote von Logitech vor und erklären, welche Deals sich am meisten lohnen.

In unserem Artikel stellen wir euch die besten Logitech-Angebote vom Prime Day 2021 vor. Mit bei den Angeboten ist aktuell auch Logitech G502 Hero, die laut Hersteller die „meistverkaufteste Gaming-Maus der Welt“ ist.

Aber auch andere Mäuse, Tastaturen und ein Headset befinden sich unter den Angeboten. Wir stellen euch die Produkte vor und verraten euch, für welche Spieler sich die Geräte lohnen.

Wie lange gelten die Angebote? Die Deals rund um die Logitech-Produkte sind während des Amazon Prime Day gültig und sind somit am 21. und 22. Juni 2021 aktiv. Zudem gilt außerdem jeweils nur solange der Vorrat reicht.

Logitech G502 HERO Gaming-Maus Special Edition

Das bietet die Gaming-Maus: Die G502 Hero von Logitech ist der Nachfolger der Proteus Core und bietet einen besseren Sensor. Das Tracking ist ausgezeichnet. Insgesamt bietet die Maus elf programmierbare Tasten, wodurch sie für viele Einsatzgebiete infrage kommt. Im Inneren bekommt ihr mit dem Hero-Sensor den aktuell besten Sensor von Logitech.

Vorsicht ist bei der Ergonomie geboten. Je nach Hand könnte die Maus zu groß oder zu klein ausfallen und ihr kommt nicht an alle Tasten heran. Seid ihr euch nicht sicher, dann bestellt euch die Maus und nutzt gegebenenfalls das Rückgaberecht. Auch am Prime-Day gelten die üblichen 30 Tage.

Die G 502 Hero gibt es sowohl in einer kabelgebundenen, als auch in einer Wireless-Version, die auf die Lightspeed-Technologie setzt. Dadurch solltet ihr bei der Latenz nicht hinter einer kabelgebundenen liegen. Die G502 Hero findet ihr auch in unserer MeinMMO-Kaufberatung zu den besten Gaming-Mäusen.

Für wen ist die Maus geeignet? Mit der Logitech G502 Hero bekommt ihr einen starken Allrounder für fast jedes Spiel und Aufgabe und außerdem den derzeit besten Maus-Sensor, den Logitech derzeit bietet. Stört ihr euch nicht an einem relativ hohen Gewicht und und zockt viele unterschiedliche Spiele, dann solltet ihr euch Logitechs G502 ansehen.

Pro toller Sensor

viele Funktionen

11 direkt programmierbare Tasten

Wireless-Version mit reduziertem Gewicht

Mausrad mit Option ohne Rasterung Contra nicht die beste Verarbeitung

nur für Rechtshänder

Ergonomie nicht für jede Hand geeignet

Hier könnt ihr das Gerät kaufen: Aktuell bekommt ihr die G502 Hero für 39,99 Euro und das ist der aktuelle Bestpreis, den ihr für die beliebte Gaming-Maus zahlt (via Geizhals.de). Normalerweise zahlt ihr für die Maus mindestens 10 Euro mehr. In den vergangenen Wochen lag der Preis für die normale G502 Hero bei rund 60 Euro.

Wollt ihr anstatt Kabel lieber Wireless haben, dann könnt ihr euch die G502 Lightspeed Wireless an. Die Wireless-Variante ist auch leichter als die normale Variante. Derzeit bekommt ihr die Maus für 66,49 Euro nicht günstiger (via Geizhals.de).

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL

Das bietet die Gaming-Tastatur: Die Gaming-Tastatur von Logitech ist dank Aluplatte und Metallverstärkung schwer aber sehr gut verarbeitet. Dazu kommen die “low profile”-Switches, die mit bis zu 70 Millionen Anschläge angegeben werden.

Die Tastatur kann in drei verschiedenen Arten genutzt werden: Über Bluetooth, mit Logitechs eigener Technik „Lightspeed“ oder über USB-Kabel, worüber sie auch aufgeladen wird. Der Akku hält mit RGB-Beleuchtung rund 30 Stunden, ohne Beleuchtung verspricht der Hersteller bis zu 130 Stunden Laufzeit. Per Funktionstaste lässt sich die Verbindung übrigens jederzeit beliebig wechseln.

Die Tastatur bietet für Profile einen internen Speicher, hier können aber nur Beleuchtungsprofile gespeichert werden. Makros werden in der Software von Logitech gespeichert, die ihr euch auf der offiziellen Webseite herunterladen müsst. Logitechs Gaming-Tastatur findet ihr übrigens auch in unserer MeinMMO-Beratung über die besten Gaming-Tastaturen.

Die Tester von Notebooksbilliger.de loben unter anderem die hohe Verarbeitung, die gute Akkulaufzeit und die schnellen Tasten (via blog.notebooksbilliger.de). Kritik gibt es für den nicht mehr zeitgemäßen Mikro-USB-Anschluss und die mittelmäßige Beleuchtung.

Pro schnelle “Low Profile”-Switches

Bluetooth, “Lightspeed” und USB als Anschluss

hochwertig, dank Aluplatte und Metallverstärkunghohe Akkulaufzeit mit 30 Stunden (ohne RGB: 130)

sehr flaches Design Contra interner Speicher nur für Beleuchtungsprofile

unausgewogene Beleuchtung

Für wen ist die Tastatur geeignet? Die G915 Lightspeed von Logitech bietet eine hochwertige Verarbeitung, niedrige Tasten (Low Profile) und eine schnelle, kabellose Anbindung. Wollt ihr eine schnelle Tastatur und wollt viel Platz auf dem Schreibtisch haben, dann könnte euch die TKL-Variante ansprechen. Denn die TKL-Variante (Tenkeyless) verzichtet auf einen Nummernblock.

Hier könnt ihr das Gerät kaufen: Im Prime-Angebot zahlt ihr für Logitechs G915 Lightspeed momentan 157,99 Euro und spart damit 31 % im Vergleich zum Normal-Preis bei Amazon (229,00 Euro). Die Logitech G915 Lightspeed TKL bekommt ihr außerdem zum derzeitigen Tiefstpreis (via Geizhals.de).

Logitech G PRO Wireless Gaming-Maus

Das bietet die Gaming-Maus: Die G Pro Wireless eignet sich sowohl für Links- als auch Rechtshänder. Das liegt an der symmetrischen Form und den auswechselbaren Daumentasten, die im Lieferumfang dabei sind. Was für die Beidhändigkeit gut ist, hat aber einen Nachteil: Es gibt keine Daumenablage und die Maus hat nicht ganz so viel Grip wie eine reine Rechtshänder-Maus.

Der DPI-Schalter befindet sich auf der Unterseite der Maus. Hier ist auch ein Fach für den Wireless-Dongle untergebracht. Ebenfalls mit dabei ist ein 1,8 m langes Stoff-ummanteltes USB-Kabel, mit welchem die Maus geladen werden kann. Alternativ unterstützt die Maus auch Powerplay. Benutzt ihr die Maus mit einem Powerplay-Mauspad, dann lädt sich die Maus beim Zocken wieder auf.

Im Test der PCWelt können neben dem leichten Gewicht vor allem die sehr schnelle Wireless-Verbindung und der tolle Sensor überzeugen (via PCWelt.de). Kritik gibt es für den DPI-Schalter, der sich auf der Unterseite der Maus befindet. Bei MeinMMO zählen wir die G Pro Wireless zu den besten Gaming-Mäusen für Shooter-Spieler.

Für wen ist die Maus geeignet? Die Logitech G Pro ist ein absolutes Leichtgewicht unter den Wireless-Mäusen und gehört zu den beliebtesten Gaming-Mäusen unter Profi-Gamern (via prosettings.com). Sucht ihr nach einer leichten Wireless-Maus mit tollem Sensor, die sich sowohl für Rechts- als auch Linkshänder eignet, dann könnte die Logitech G Pro etwas für euch sein.

Mit der Logitech G Pro X Superlight hat Logitech mittlerweile eine noch leichtere Variante im Angebot.

Pro Top-Sensor

Links- und Rechtshändermaus

auch mit Kabel verwendbar

sehr leicht (80g)

keine Latenz im Wireless-Modus Contra hoher Preis

DPI-Schalter auf der Rückseite

Hier könnt ihr das Gerät kaufen: Aktuell bekommt ihr die Logitech G Pro Wireless für 72,19 Euro als Prime-Angebot und spart damit 52 % im Vergleich zum Amazon-Preis (149,00 Euro).

Ein besseres Angebot zur Logitech G Pro Wireless könnt ihr zum aktuellen Zeitpunkt nicht finden (via Geizhals.de).

ASTRO Gaming A40 TR Gaming-Headset

Das bietet das Gaming-Headset: Das Gaming-Headset der Marke ASTRO, die zu Logitech gehört, setzt auf kabelgebundenen Sound. Das Headset setzt auf schwarzen Kunststoff, der mit Aluminium verstärkt ist. Die Ohrpolster bestehen aus Memory-Schaumstoff, der sich an eure Ohren anpassen soll.

Für Personen, die ihren Sound noch präzise abmischen wollen, gibt es auch ein Kombi-Paket aus ASTRO Gaming A40 TR und Mixamp Pro. Hier zahlt ihr aber gut 80 Euro mehr.

Unter anderem das Online-Magazin Gamezoom hatte das Gaming-Headset ausführlich getestet (via Gamezoom.net). Der Tester lobt vor allem die hochwertige Verarbeitung und den ausgewogenen Klang. Das Mikrofon ist ebenfalls gut und das Kabel ist auch für die Nutzung an der Konsole lang genug. Kritik gab es vor allem am hohen Preis für das Gesamtpaket aus Headset und Mixamp Pro.

Für wen ist das Headset geeignet? Mit dem ASTRO Gaming A40 TR bekommt ihr ein hochwertiges Gaming-Headet mit abnehmbarem Mikrofon. Für das Headset sprechen vor allem die hochwertige Verarbeitungsqualität, der gute Klang und das tolle Mikrofon. Sucht ihr nach einem guten Headset, welches ihr nicht nur am PC, sondern auch an eurer Konsole verwenden könnt, dann solltet ihr euch das Gaming-Headset von ASTRO ansehen.

Pro ausgewogener Klang

gutes und abnehmbares Mikrofon

wertige Verarbeitung

optionales Mixamp Pro

Zubehör und langes Kabel für Konsolen-Nutzung

für PC, Xbox und Playstation geeignet Contra hoher Aufpreis für Variante mit Mixamp Pro

Hier könnt ihr das Gerät kaufen: Aktuell zahlt ihr für das Gaming-Headset 128,44 Euro und spart damit 24 % im Vergleich zum normalen Amazon-Preis (169,00 Euro). Aktuell bekommt ihr das Gaming-Headset am Prime Day laut Geizhals.de auch nicht günstiger (via Geizhals.de)

Bei dem vorgestellten Gerät handelt es sich übrigens um die Variante, die ihr sowohl am PC, als auch an Xbox und PlayStation 4 verwenden könnt.

