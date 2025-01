Ein Entwickler verklagt Google, weil das Unternehmen es nicht schafft, die Spieler vor Abzocke zu schützen

Das Entwicklerteam von Mob Time ist vor allem für den Indie-Horror-Titel Poppy Playtime bekannt. Das Studio hat jetzt die Nase voll davon, dass ein anderer Entwickler den Namen für Fake-Apps missbraucht. Auch Google soll Schuld haben und wird nun verklagt.

Was ist die Klage? Mob Time hat bei einem kalifornischen Zivilgericht eine Klage gegen Google und Daigo Game 2020, Inc. eingereicht (via de.scribd.com). Das Team behauptet, dass der Name und das Markenimage von Poppy Playtime genutzt werden, um Fans abzuzocken.

Am 30. Januar 2025 sollte eigentlich das 4. Kapitel von Poppy Playtime erscheinen. Daigo Game 2020, Inc. hatte allerdings bereits am 15. Oktober 2024 eine App im Google Play Store veröffentlicht, die „Poppy Playtime Chapter 4“ heißt.

Dasselbe Szenario soll es schon mit Kapitel 3 gegeben haben. Die Fake-Apps sollen wie die echte Version getarnt sein, beim Öffnen aber bis zu 92,50 Euro von den Spielern verlangen, um Zugang zur Vollversion zu erhalten. Im Anschluss gäbe es eine inaktive URL und das Geld sei futsch. Einen ähnlichen Betrug gibt es mit anderen, bekannten Spielen wie Baldur’s Gate 3.

Die Klage umfasst Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzung, Markenverwässerung und unlauterem Wettbewerb. Mob Time verlangt deshalb eine Entschädigung von mindestens 365.000 Euro und die Entfernung der Fake-Apps aus dem Google Play Store.

Laut Mob Time soll der andere Entwickler offizielle Bilder aus Kapitel 2 von Poppy Playtime genutzt haben, um Spieler zum Herunterladen der Apps zu verleiten. Das Gerichtsdokument umfasst insgesamt 40 Seiten.

Google soll nicht helfen, wird deshalb verklagt

Was hat Google damit zu tun? Die Fake-Apps wurden im Google Play Store veröffentlicht. Mob Entertainment soll Google mehrfach dazu aufgefordert haben, die betrügerischen Apps aus dem Play Store zu entfernen. Die erste Aufforderung soll am 31. Oktober 2024 erfolgt sein.

Das half zu einem kurzfristigen Erfolg: Am 9. Dezember 2024 wurde die Fake-App zu Kapitel 3 entfernt. Doch das währte nicht lange, denn am 13. Januar 2025 war die App wieder im Play Store zu finden und gehört seitdem zu den Top-Suchergebnissen für Poppy Playtime.

Zum Vergleich: Das Original wurde im Google Play Store erst über 10.000 Mal heruntergeladen. Die Fake-App steht dagegen bei über 1 Million Downloads (via Google Play Store).

Was ist Poppy Playtime? Bei Poppy Playtime handelt es sich um ein Survival-Horrorspiel, das in mehreren Episoden erscheint. In einer verlassenen Spielzeugfabrik leben monströse Killer-Spielzeuge, die auf den ersten Blick wie unscheinbare Kuscheltiere aussehen.

Wie kann ich den Fake erkennen? Mob Time verlangt 4,59 Euro für das 3. Kapitel von Poppy Playtime. Solltet ihr auf der Fake-Seite landen, erscheint Kapitel 3 erst einmal kostenlos. Diese Version solltet ihr unter keinen Umständen herunterladen, auch wenn die kostenlose Version zunächst verlockend erscheint.

