Die kanadische Polizei hat das Schwert des Lichkönigs gefunden. Doch eher an einem ungewöhnlichen Ort und nicht in einem Dungeon in WoW. Stattdessen findet man die Waffe bei einem 17-Jährigen, der noch andere ungewöhnliche Dinge zu Hause liegen hat.

Die kanadische Polizei fand bei einer Razzia bei zwei Kanadiern (26 und 17 Jahre) nicht nur illegale Schusswaffen und Drogen, sondern auch ein seltsames Schwert. Bei dem Schwert handelt es sich offensichtlich um eine berühmte Waffe, die WoW-Spieler bekannt vorkommen dürfte.

Bei einer Razzia wird das Schwert des Lichkönigs gefunden

Was hat die Polizei gefunden? Insgesamt hat man eine ganze Reihe Sachen bei der Person gefunden:

neun Schusswaffen, die illegal besessen und erworben wurden

Über 130 Gramm einer Substanz, bei der es sich vermutlich um Crack handelt

Macheten

ein Schwert

Bärenmunition und andere Munition für Schusswaffen

Doch das wirklich Interessante ist das, was die kanadische Polizei nur als „Schwert“ bezeichnet. Die Kollegen von PCGamer schimpfen bereits, dass es fast eine Frechheit sei, dass man das Schwert des Lichkönigs „nur“ als Schwert bezeichne. Immerhin könne man „Frostgram“ ziemlich deutlich erkennen, obwohl die Kollegen noch ein „hoffentlich“ nachschieben.

Vermutlich war der Polizei gar nicht bewusst, was sie da überhaupt erbeutet haben. Sonst wäre ihre Beschreibung spezifischer gewesen.

Berühmtes Schwert kostet als Replik über 1.000 Euro

Was ist das für ein Schwert? Frostgram ist eine der ikonischsten Waffen in WoW und wurde von Arthas Menethil getragen, bis die Waffe schließlich in der Eiskronenzitadelle zerstört wurde. Frostgram war mit einem Fluch belegt, der die Seele des Trägers verzehrte und die Seelen derjenigen in sich aufnahm, die damit getötet wurden.

Blizzard verkauft seit einiger Zeit eine Replik dieses Schwerts in seinem offiziellen Gear-Store. Der Preis liegt bei 1.500 US-Dollar. Derzeit ist es ausverkauft und erst ab November 2023 wieder verfügbar. Blizzard nennt als offizielle Werte für das Schwert:

1,25 m (H) x 33,2 cm (B) x 12 cm (L)

7,6 kg

Zink-Kupfer-Legierung, Edelstahl, Leder

Echtheitszertifikat enthalten

Offiziell lizenziert

Es ist daher vermutlich nicht verwunderlich, dass die kanadische Polizei „Frostgram“ erst einmal eingepackt und mitgenommen hat. Ob die Waffe später wieder in den Besitz des Kanadiers zurückkehren wird, ist nicht bekannt.

Wenn ihr wissen wollt, wie es nach Dragonflight mit World of Warcraft weitergehen wird, dann schaut in folgenden Artikel auf MeinMMO:

WoW: Die nächste Erweiterung wird ein „Chris Metzen“-Addon – Die Hinweise verdichten sich