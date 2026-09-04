Es gibt jetzt einen vollständigen Pokérap, doch der ist nach 28 Jahren ein ganz anderes Kaliber als der aus eurer Kindheit 

Hand aufs Herz: Könnt ihr noch den kompletten Pokérap aufsagen? Mittlerweile gibt es viele Taschenmonster, die im Song untergebracht werden müssten. Pokémon hat sich zum 30. Geburtstag der Aufgabe gestellt, all diese Taschenmonster unterzubringen.

Wie hört sich der Pokérap an? Auf dem japanischen YouTube-Kanal von Pokémon wurde ein Video veröffentlicht, in dem Singer-Songwriter Masayoshi Oishi alle bisherigen Monster in den Pokérap untergebracht hat.

Jedes der Monster hat dabei seine eigene Seite in einem kleinen Notizbuch, das mit Stickern, Pokémon-Karten und Dekoration wie Glitzerperlen verziert ist. Die Namen werden dabei auf Japanisch gerappt, doch sie geben trotzdem ein Gefühl, wie der Pokérap heutzutage klingt:

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Man kann hierbei allerdings nicht mehr von einem Rap sprechen, denn der Soundtrack wechselt die Musikrichtung ab und an. Mal hört man rockigere Stellen, mal seichtere Balladen. Bei so vielen Pokémon wäre es aber auch zu monoton, die Namen einfach runterzurappen.

Um alle Pokémon unterzubringen, braucht der Sänger rund 22 Minuten. Damit ist er deutlich länger als das Original, das erstmals vor 28 Jahren alle 151 Pokémon aus der Kanto-Region beinhaltete.

Mein Lieblingspokémon taucht übrigens bei 2:03 Minuten auf. Habt ihr eures auch entdecken können?

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Pokérap versetzt Community in die Kindheit zurück

Wie kommt der Rap an? Viele der Kommentare unter dem Video auf YouTube geben zu, dass die User weinen mussten. Sie hätten bitterlich geweint, weil sie sich an frühere Zeiten erinnert haben.

User ritsu_n3a177 schreibt beispielsweise: „Als ich mit dem Gedanken ‘Ich hör mir diese Folter mal an’ anfing, wurde ich von den Inszenierungen an verschiedenen Stellen direkt getroffen und habe bitterlich geweint, weil ich an mein Ich von damals dachte, das sich auf Abenteuer freute.“

Zudem loben viele User die Arbeit hinter dem Scrapbook und dass jedes Pokémon seine eigene Collage erhalten hat. Das würde so viel Liebe zum Detail zeigen.

Auch die Stars und Sternchen haben so ihre liebsten Pokémon. In einem Werbeclip stellen Lady Gaga und andere Promis ihre Lieblinge vor. Einer fällt dabei ein wenig aus dem Raster: Lady Gaga und K-Pop-Star verraten ihre Lieblings-Pokémon, bei einem Promi ist es besonders überraschend