„Sie sollten es sich verdienen“: Spieler in Pokémon TCG Pocket wollen nicht, dass ihr zu leicht an die neuen Embleme kommt

Einige Spieler wollen anderen Sammlern in Pokémon TCG Pocket helfen, beim aktuellen PvP-Event an ihr Gold-Emblem zu kommen. Doch so eine Hilfsbereitschaft stößt bei einigen Fans auf Gegenwind.

Was ist das für ein Event? Das neue PvP-Event in Pokémon TCG Pocket ist eine schwierige Herausforderung. Um das höchste Emblem zu erhalten, müssen Spieler nämlich 5 Duelle hintereinander gewinnen. Es darf keine Niederlage dazwischenkommen, sonst wird der Zähler auf 0 zurückgesetzt.

Das scheint für viele Spieler unmöglich zu sein. Schon beim letzten Event, bei dem es überhaupt darum ging, gegen andere Spieler zu gewinnen, haben es viele nicht bis zum letzten Emblem geschafft. Doch einige Fans tun sich zusammen, um anderen Trainern in Not zu helfen.

Den Trailer zu Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

PvP-Event in Pokémon TCG Pocket spaltet die Community

Wie wollen die Spieler helfen? Sobald die Sammler selbst ihre 5 Siege hintereinander voll haben, nehmen sie nur noch an Kämpfen teil, um direkt aufzugeben. Wenn mehrere Personen so agieren, können andere Spieler schneller an mehrere Siege hintereinander kommen und sich das Gold-Emblem verdienen.

Auf Reddit schreibt User CutieKairyu, dass er nicht nur anderen den Sieg überlässt, sondern ihnen auch noch Likes und ein Danke gibt, was zu kostenlosen Shop-Tickets führt. In den Kommentaren gibt es viele Befürworter, die den User einen Helden nennen. Doch es gibt auch einige Gegenstimmen.

Was sagt die andere Seite? Reddit-User Renriak ist der Ansicht, dass die Leute es nicht verdient hätten, ein Gold-Emblem zu bekommen, wenn sie einfach nicht gewinnen können. Mit einem Meme drückt er aus, dass die Leute machen können, was sie wollen. Sie sollten allerdings nicht von anderen verlangen, ebenfalls so zu handeln.

In den Kommentaren zeigt sich, wie gespalten die Community ist:

AltimaciaVanCross: „Pokémon-Fans sind einige der nettesten Menschen überhaupt. Wenn der Ersteller des Threads also nicht mitmachen will, dann tu es. Aber komm nicht und belehre andere darüber, was sie tun können und was nicht.“

The-Oppressed: „Ich hasse es jetzt schon, wie spaltend und toxisch dieses Event die Community macht.“

d7mep0: „Tbh, die Leute jammern, dass es auf der App nichts zu tun gibt, und wenn ein Ereignis ansteht, wollen sie alle nur den einfachen und schnellen Weg, es zu erledigen.“

Auf welcher Seite steht ihr? Ist es fair, den anderen Spielern zu helfen? Oder sollen sie sich selbst anstrengen, um an das Gold-Emblem zu kommen? Schreibt es in die Kommentare!

