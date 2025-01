Pokémon TCG Pocket down: Server-Status zum Release von Kollision von Raum und Zeit im Überblick

Die neue Erweiterung zu Kollision von Raum und Zeit ist in Pokémon TCG Pocket gestartet, doch die Server sind down. Das Mobile Game lockt mit Gratis-Boostern, die Fans momentan leider nicht abholen können.

Update am 30. Januar um 08:15 Uhr: Aktuell taucht der Fehlercode immer noch auf. Ihr müsst euch weiterhin gedulden, bis ihr euch einloggen könnt.

Was gibt es gratis? Solltet ihr euch in Pokémon TCG Pocket einloggen, erscheint direkt ein Bildschirm mit einem Dialga- und Palkia-Booster aus Kollision von Raum und Zeit. So könnt ihr unabhängig von eurer Restzeit und euren Sanduhren bereits Booster öffnen und die ersten neuen Karten der Erweiterung abstauben.

Allerdings können viele Spieler momentan ihr Geschenk nicht abholen. Seit dem 30. Januar 2025 um 7:00 Uhr morgens sind die neuen Karten im Spiel erhältlich, doch die Sammler werden immer wieder rausgeworfen.

Den Trailer zur neuen Erweiterung seht ihr hier:

Sammler können Karten nicht abholen und ins Spiel einloggen

Was ist das Problem? Sobald ihr den Titelbildschirm seht, merkt ihr bereits, dass etwas nicht stimmt. Es erscheint bereits hier ein Ladezeichen, weil die Server von Pokémon TCG Pocket momentan überlastet sind. Aktuell loggen sich zu viele Spieler ein, die mit der Erweiterung loslegen wollen.

Es erscheint ein Fehlercode 102-169-014, der folgendes besagt:

Bei der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfe deine Internetverbindung und die Signalstärke.

Allerdings braucht ihr euch gar nicht erst die Mühe zu machen, euere Internetverbindung zu testen. Vielmehr müsst ihr euch gedulden, bis sich der Andrang etwas gelichtet hat. Erst dann könnt ihr versuchen, eure Geschenke abzuholen und mit Kollision von Raum und Zeit loszulegen.

Was sagen Fans dazu? Auf Reddit sammeln sich gerade zahlreiche Threads, in denen Spieler nicht in Pokémon TCG Pocket gelangen. Ein User bittet die anderen, sich aus dem Spiel zu entfernen, damit er sein Gratis-Booster abholen könne.

Ein anderer User schreibt, dass wohl jeder aktuell auf den weißen Startbildschirm starren würde, in dem man direkt gefangen ist, wenn man die App öffnet. Es kann allerdings dauern, bis sich die Lage wieder beruhigt und die Spieler ihr Gratis-Pack abholen können. Sollte das der Fall sein, gibt euch MeinMMO Bescheid.

Mit den neuen Boostern kommt die 4. Spielegeneration in das Mobile Game. Solltet ihr die Karten sammeln, könnt ihr in folgender Liste Ausschau halten, welche neuen Pokémon es mit Kollision von Raum und Zeit in Pokémon TCG Pocket gibt: Pokémon TCG Pocket: Karten-Liste zu Kollision von Raum und Zeit im Überblick