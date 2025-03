Leak zeigt die neuen Karten in Pokémon TCG Pocket, doch eine davon ist einfach nur verstörend

Mit „Glänzendes Festival“ kommen wieder neue Karten in das Mobile Game Pokémon TCG Pocket. Doch eine davon sieht so verstörend aus, dass sich Fans darüber lustig machen.

Was für eine Karte ist das? Bei der neuen Karte handelt es sich um eine Full-Art-Karte von Knuddeluff, der Weiterentwicklung von Pummeluff. Die Karte ist vom Typ Normal, besitzt 100 KP und hat die Fähigkeit, 20 Schaden beim aktiven Pokémon zu heilen. Zudem kann es mit 2 Energie 50 Schaden austeilen.

Das Knuddeluff und weitere Artworks seht ihr im folgenden Beitrag auf Reddit:

Wie andere Full-Art-Karten besitzt es eine Seltenheit von einem Stern. Damit ist es seltener als die Karten, die eine Raute besitzen, aber immer noch häufiger als Karten mit einer Krone. Doch das Artwork von Knuddeluff verstört viele Fans und erinnert es an ein bekanntes Meme.

Knuddeluff spaltet die Community und beschert Albträume

Was ist an ihr so komisch? Die Karte von Knuddeluff sticht aus den Full-Art-Karten besonders hervor, wie auf Reddit zu sehen ist, weil sie die einzige ist, die 3D-animiert ist. Diese Technik kam beispielsweise im Film Detektiv Pikachu zum Einsatz, bei dem Pokémon in der echten Welt der Menschen auftauchen.

Knuddeluff hat in dem Bild also keine glatte Oberfläche mehr, sondern einen pelzigen Körper. Hinzu kommt, dass das Pokémon komplett im Bild zu sehen ist und mit seinen großen Augen den Betrachter der Karte anstarrt. Fast so, als wolle es die Seele des Besitzers aussaugen.

Wie kommt die Karte bei den Fans an? Es gibt unterschiedliche Meinungen zu der Karte von Knuddeluff. Viele User auf Reddit sind sich aber einig, dass die Karte gruselig ist:

NegativKreep schreibt: „Das Knuddeluff sieht verstörend aus.“

ddhnam postet ein Meme aus King of Queens. Darauf ist Doug zu sehen, wie er sich verschmitzt die Hände in die Hosentaschen steckt. Knuddeluff hat gewisse Ähnlichkeiten mit ihm.

AlexisF-11037 ekelt sich: „Nehmt es von mir weg. Ekelhaft. Ekelhaft. […]“

Für viele sieht Knuddeluff wie aus der Welt von Pokémon herausgerissen aus. Normalerweise zeigen die Karten von Hand gezeichnete Pokémon in 2D-Form, die manchmal etwas künstlerischer gemalt wurden. Aber bislang gibt es keine Karte als 3D-Modell, die einem so in die Augen starrt.

Andere der Full-Art-Karten zeigen Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum. Das Quiekel aus einer vorherigen Erweiterung machte vielen Sammlern leider bewusst, wie traurig die Welt der Taschenmonster manchmal sein kann: Das neue Booster in Pokémon TCG Pocket erinnert Spieler an die schreckliche Realität der Taschenmonster