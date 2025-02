Eine Karte in Pokémon TCG Pocket ist perfekt geeignet, wenn ihr eure Gegner trollen wollt

Manche ausgefallene und unkonventionelle Decks können in Pokémon TCG Pocket nicht nur dafür sorgen, dass ihr normale Kämpfe gegen andere Spieler gewinnt, sondern sogar in Turnieren erfolgreich seid: Spieler baut geniales Deck in Pokémon TCG Pocket, gewinnt Turnier mit nur einem Monster .

Spieler haben in Pokémon TCG Pocket ein Item mehr als 100.000 Mal, weil eine Funktion so umständlich ist

Setzt ihr die Attacke von Porygon-Z jede Runde ein, dann tritt auch der Effekt in jeder Runde des Gegners ein. Es wird also sehr schwer, Pokémon-Karten mit den richtigen Energien zu versorgen, wenn nur unpassende Energien generiert werden.

