Die Entwickler verstecken eine Szene in Pokémon TCG Pocket, bei der sogar Ash im Anime weinen musste

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Was sagen die User? Viele sind sich sicher, dass das Bild der Karte auf die Szene im Anime anspielt. User Bluepaynxex ist überzeugt, dass die Entwickler des Mobile Games große Fans von Pokémon seien und sich das in ihrer Liebe zum Detail beim Designen der Karten äußere. Ein Beweis dafür sind die vielen Orte aus den Videospielen , die in den Karten versteckt sind.

Die Illustration hat sehr große Ähnlichkeiten mit der Szene, die ihr aus dem Anime kennt. Deshalb fühlen sich viele User an ihre Kindheit erinnert, in der sie mit Ash mitweinten, als der Abschied von Smettbo nahm.

Die Szene war vor allem deshalb so traurig, weil Raupy das erste selbstgefangene Pokémon von Ash war. Nicht nur Ash hat beim Abschied ein paar Tränen vergossen, auch viele Zuschauer haben mit dem zehnjährigen Pokémon-Trainer mitgeweint. Wer sich noch einmal die Szene ansehen will, kann das auf dem YouTube-Kanal von Netflix Anime tun.

Was ist das für eine Szene? In der 21. Folge des Pokémon-Animes treffen Ash, Rocko und Misty auf mehrere Smettbos. Sie führen ein Tanzritual durch, um den Partner fürs Leben zu finden. Ash lässt sein eigenes Smettbo aus dem Pokéball, doch es gibt kein anderes Pokémon, das sich für sein Schmetterlings-Pokémon interessiert.

Der Anime zu Pokémon hatte einige emotionale Momente. Bei einem musste Ash sogar weinen. Diese Szene hat es in eine Karte in Pokémon TCG Pocket geschafft.

