Pokémon TCG Pocket: Fans werten über 15.000 Turnier-Decks aus – Das sind die besten

Welches Deck in Pokémon TCG Pocket ist das Beste? Jüngste Turnierdaten ergeben einen Favoriten.

Was sind das für Daten? Auf dem Portal „play.limitlesstcg.com“ können Turniere verschiedener TCGs veranstaltet werden. Auch Pokémon TCG Pocket gehört dazu.

Im Rahmen dieser Turniere wurden Daten der Decks erhoben, die daran teilnehmen. Diese wurden nun auf reddit über den Account „Practical_TAS“ ausgewertet veröffentlicht.

Insgesamt flossen Daten aus 46 Turnieren zwischen dem 24. Dezember 2024 und 7. Januar in die Auswertung ein. Nur Turniere mit mehr als 100 Teilnehmern wurden erhoben. Insgesamt wurden so über 15.000 Decks von mehr als 5.000 Spielern berücksichtigt, um einen Deck-Score zu ermitteln.

Welche Decks in Pokémon TCG Pocket waren die stärksten?

In diesen Deck-Score flossen nur Daten von Spielern ein, die eine positive Sieg-Rate hatten. Das Ergebnis soll zeigen, welche Decks in diesen Turnieren in Pokémon TCG Pocket am stärksten performten. Dabei wurden jetzt auch Karten der Mysteriöse-Insel-Erweiterung miteinbezogen.

Den Post von Practical_TAS mit der Auswertung der Zahlen und den entsprechenden Ergebnissen könnt ihr hier sehen:

Was ist das beste Deck? Den höchsten Wert erreichte dabei das Mewtu-ex-Deck, also ein alter Favorit, der weiterhin ganz oben mitspielt. Als Karten werden dafür angeführt:

2 Mewtu ex

2 Trasla

2 Kirlia

2 Guardevoir

1 Mew ex

2 Forschung des Professors

2 Pokéball

2 Mythische Tafel

2 Leaf

1 Sabrina

1 Giovanni

1 Blau

Das ist zu erkennen: Schon in der Anfangszeit von TCG Pocket war das Mewtu-ex-Deck gefürchtet, nun wurde es aber durch Karten aus der neuen Erweiterung ergänzt. Mew ex, die mythische Tafel, Leaf und Blau eignen sich perfekt als Ergänzung für das Deck, das sich vor allem darum dreht, Mewtu mit viel Energie zu versorgen und dann jede Menge Schaden anzurichten. Mew ex eignet sich derweil als mächtiger Konter gegen einige der stärksten Karten im Spiel.

Weitere starke Decks: Auf dem zweiten Rang findet sich das Garados-ex-Deck, das seit der neuen Erweiterung möglich ist. Die Garados-Karte hält viel aus, richtet viel Schaden an und kann das Energie-Gefüge auf dem Feld ziemlich durcheinander bringen. Durch Misty wird es derweil, wenn man Glück hat, schnell mit viel Energie versorgt. Die Karten:

2 Karpador

2 Garados

2 Froxy

2 Amphizel

2 Quajutsu

2 Shardrago

2 Forschung des Professors

2 Pokéball

2 Leaf

2 Misty

Danach folgen:

Das klassische Pikachu-ex-Deck

Das neue Celebi-ex-Deck, das extrem viel Schaden anrichten kann

Das Aeordactyl-ex-Deck

Welches Deck in Pokémon TCG Pocket spielt ihr derzeit? Setzt ihr auch noch auf eure Favoriten aus den ersten Booster-Packs, oder seid ihr auf Karten aus der neuen Erweiterung wie Celebi oder Aerodactyl? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und grundsätzlich findet ihr hier die Liste der besten Meta-Decks in Pokémon TCG Pocket.