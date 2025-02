Ihr bekommt in Pokémon TCG Pocket eine große Chance, die seltensten Karten gratis zu ergattern

Eine grandiose Comedy-Serie mit „Marshall“ aus How I Met Your Mother ist perfekt für jeden, der Scrubs vermisst

Was sagen Spieler dazu? Im Reddit-Forum gibt es einige Spieler, die sich eine Änderung an den Boostern wünschen würden. Sie wollen, dass die 1-Stern-Karten von der Aktion ausgenommen werden. Die 1-Stern-Karten kosten bei der Tausch-Funktion nämlich weniger Münzen als die Karten mit einer Seltenheit von ♢♢♢♢.

Das neue Booster in Pokémon TCG Pocket erinnert Spieler an die schreckliche Realität der Taschenmonster

Damit habt ihr garantiert eine ex-, Full-Art- oder eine Immersive Karte in jedem der Packs. Das macht insgesamt 3 seltene Gratis-Karten, die ihr durch die Packs erhaltet.

Die Packs enthalten dieselben Karten, die man auch normalerweise in den Boostern finden würde. Doch es gibt einen kleinen Kniff, der sie so besonders macht: Die 5. Karte eines Packs ist zu 100 % eine Karte, die mindestens eine Seltenheit von ♢♢♢♢ besitzt .

Was ist das für eine Chance? Demnächst wird es ein Event in Pokémon TCG Pocket geben, bei dem 3 Booster verteilt werden. Es handelt sich dabei um:

Die Karten in Pokémon TCG Pocket kommen unterschiedlich oft in Booster-Packs vor. Mit 3 Gratis-Boostern gibt euch das Entwicklerteam eine Chance, an die begehrten Karten zu gelangen.

