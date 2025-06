Spieler verliert seine liebsten Pokémon aus 20 Jahren beim Wechsel auf die Switch 2, warnt andere vor seinem Fehler

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Wer also wirklich sicher sein möchte, seine geliebten Taschenmonster beim Upgrade auf die Switch 2 nicht zu verlieren, sollte eine Zwischenlagerung auf Pokémon Home in Erwägung ziehen. Der Spieler rät zudem dazu, aus seinen Fehlern zu lernen und den Transfer, wie das System ihn vorschlägt, zu ignorieren. Stattdessen sei es sicherer, seine Daten manuell zu übertragen.

So erklärt DefinedAwesomeness auf Reddit : „[…] Ja, ich habe Event-Pokémon verloren, die ich nie zurückbekommen werde, und das ist mies, aber wir wissen beide, dass ich sie nie wirklich verwendet hätte. Es wird alles gut, Kumpel. Aber nochmal, es tut mir so leid.“

Kann mir das auch passieren? Das Problem scheint zwar selten zu sein, doch ganz allein ist der Spieler nicht. So berichten Nutzer in den Kommentaren auf Reddit von ähnlichen Erlebnissen:

Seine übrigen Speicherstände seien unversehrt, so der Spieler weiter. Doch ausgerechnet die Taschenmonster, die ihm am meisten bedeuteten, befanden sich auf Scarlet. Darunter auch Pokémon, die er noch aus GBA-Zeiten hatte. Insgesamt habe er nicht nur einen Spielstand mit über 1.000 Stunden verloren, sondern auch seine treusten Begleiter aus 20 Jahren Pokémon – nun wisse er gar nicht, ob er überhaupt noch spielen will (via IGN ).

Was ist dem Spieler passiert? Auf Reddit berichtete ein Nutzer am 14. Juni 2025 von einem tragischen Vorfall bei seinem Wechsel auf die Switch 2. Er habe den Start-up ganz normal durchgeführt und dann seine Daten vom Vorgänger übertragen. Bei der Übertragung habe es auch keine Fehlermeldung gegeben, alles schien wunderbar zu funktionieren.

