Ihr habt die Möglichkeit, ganze Folgen des Animes zu Pokémon komplett kostenlos und legal zu schauen

Demnächst habt ihr die Möglichkeit, ganze Folgen aus dem Anime von Pokémon zu schauen. Die Nachricht dürfte viele Fans freuen, denn erst vor wenigen Monaten wurde der Service komplett eingestellt. Nun kehrt er in neuer Form wieder zurück.

Was ist das für ein Anbieter? Pokémon-TV war eine App und Webseite, auf der Fans kostenlos ganze Folgen und Filme zu Pokémon ansehen konnten. Leider wurde der Service am 28. März 2024 eingestellt (via Bisafans). Das Herunterladen der App war sogar schon seit dem 8. Januar 2024 nicht mehr möglich.

Nun kehrt Pokémon-TV in einer anderen Form zurück. In wenigen Tagen ist der Dienst auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon TV zu sehen. Dort wird es möglich sein, komplette Folgen kostenlos auf legale Weise zu schauen.

Vielleicht gibt es auch die Folge zu sehen, in der erklärt wird, wieso Mauzi sprechen kann:

Die wichtigsten Infos zu Pokémon TV

Wann startet der Dienst? Die ersten Inhalte sollen ab dem 6. Dezember 2024 zur Verfügung stehen. Der Kanal an sich ist bereits eröffnet und kann von euch abonniert werden. So verpasst ihr es nicht, wenn neue Inhalte auf dem YouTube-Kanal hochgeladen werden.

Was wird es zu sehen geben? Bislang wurde nur bestätigt, dass es komplette Folgen, Livestreams und Zusammenschnitte von Inhalten geben wird. Alles, was auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wird, wird in vollständiger englischer Sprachausgabe sein.

Ob es eine deutsche Sprachausgabe geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Auch die Anzahl der verfügbaren Folgen, in welchen Zeitabständen sie veröffentlicht werden und wie lange der Dienst zur Verfügung stehen wird, müssen noch verraten werden.

Wo kann ich die Folgen schauen? Die einzige Bedingung, um die Folgen zu schauen, ist, dass ihr einen YouTube-Account besitzt. Die Folgen gibt es nämlich auf dem Kanal von Pokémon TV. So könnt ihr sämtliche Inhalte schauen, ohne einen einzigen Cent dafür zu bezahlen.

