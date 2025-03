Die neue Erweiterung zum Pokémon TCG zeigt, wie Trainer zusammen mit ihren Pokémon wachsen

Auch andere Karten, auf denen Lilly beispielsweise mit Bandelby interagiert, sind zuckersüß. Und die Karte von Hop und seinem Wolly, wie die beiden in der Graslandschaft in die Ferne schauen, hat eine beruhigende Wirkung auf mich.

Auf der Promokarte ist N zu sehen, wie er Zorua, die erste Stufe von Zoroark, an der Wange krault. Der Moment muss zum Beginn ihrer Reise aufgenommen worden sein, als Zorua sich noch nicht entwickelte. Wenn man die Story von Schwarz und Weiß noch im Kopf hat, in der N mehrmals die Seiten wechselt, ist das ein emotionaler Anblick.

Eine meiner Lieblingskarten aus der neuen Erweiterung ist die Promokarte, die man in der Top-Trainer-Box bekommt. Wie eingangs erwähnt verbinde ich mit Pokémon Schwarz & Weiß am meisten, weshalb ich ein besonderes Augenmerk auf die Karten mit N geworfen habe.

Die ex-Pokémon haben beispielsweise starke Holoeffekte. Je nach Lichteinfall konnte ich Sterne und Streifen sehen, die sich je nach Winkel in einer anderen Farbe zeigen. Noch seltenere Karten haben sogar Glitzer- oder Goldeffekte. Meine Lieblingskarten hatten metallicfarbene, bunte Umrandungen. Solche Effekte werden in anderen Sammelkartenspielen eher stiefmütterlich behandelt.

Die neue Erweiterung enthält mehr als 180 neue Karten mit unterschiedlichen Seltenheitsstufen. Und gerade die seltenen Karten haben unglaubliche Effekte, die ich als Spielerin von Magic: The Gathering gar nicht so kannte.

An Pokémon-Karten liebe ich es besonders, wenn sie die Geschichte erweitern und nicht nur stumpf Pokémon abbilden. Deshalb kann ich mir stundenlang die Full-Art-Karten ansehen, auf denen Pokémon in bestimmten Alltagssituationen oder in ihrem natürlichen Lebensraum gezeigt werden.

