Wenn ihr als Kind eine der 20 wertvollsten Pokémon-Karten gezogen habt, könntet ihr euch dafür heute einen Sportwagen kaufen

Baldur’s Gate 3 stellt die neuen Klassen in einer Video-Reihe vor, fängt direkt mit der besten und der schlechtesten an

MeinMMO listet euch die 8 wertvollsten Pokémon-Karten in einem Ranking auf, die beim Verkauf die höchsten Preise erzielten. Solltet ihr also zufällig im Besitz einer der Karten sein, könnt ihr sie vermutlich gegen einen hohen Geldbetrag loswerden.

Seit 1999 können Spieler nicht nur im virtuellen Leben Pokémon sammeln, sondern auch in Echt. Zumindest als Kartenform, denn in diesem Jahr erschienen die ersten Booster des Sammelkartenspiels. Wer sich damals mehrere Booster für rund 5 D-Mark pro Pack kaufte, könnte heute ein gutes Leben als Millionär führen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to