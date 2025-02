Dank meines Vaters hatte ich auf dem Game Boy Color das seltenste Pokémon, dass ihr jemals sammeln konntet

In den Spielen der Pokémon-Reihe hat wohl jeder seine persönlichen Lieblinge. MeinMMO-Autor Paul Kutzner denkt an ein ganz besonderes Exemplar in seiner Sammlung zurück.

Jeder Trainer, der in der Kindheit die erste Generation von Pokémon auf dem Game Boy gespielt hat, kennt wohl noch die alten Gerüchte, die sich um das mysteriöse Pokémon Mew rankten. Eine der bekanntesten Theorien war wohl die, dass es sich unter dem Truck nahe der MS Anne befindet.

Auch in der 2. Generation gab es ähnliche Gerüchte, diesmal bezüglich des mysteriösen Pokémon Celebi. Dabei gab es eine einzige Möglichkeit, das Monster in unseren Breitenkreisen regulär und ohne die Hilfe von Cheats zu erhalten. Und genau die konnte ich als Kind nutzen.

6 Termine, 6 Städte, 1 Pokémon

Wie konnte man Celebi erhalten? Im Zuge der Erscheinung von Pokémon Kristall fand im Jahr 2001 an 6 Terminen in 6 verschiedenen Städten in Deutschland die sogenannte Celebi-Tour statt. Dabei konnten Trainer mit ihren Spielen der 2. Generation vorbeischauen und sie an die Mitarbeiter von Nintendo geben.

Diese steckten die Spiele anschließend in ein Gerät, welches dann dafür sorgte, dass ein Celebi auf die Spielstände transferiert wird. Dabei handelte es sich um die einzige offizielle und legitime Möglichkeit, um das Celebi in Deutschland zu erhalten, ohne auf Cheats oder Bugs zurückzugreifen.

Kleines Monster, große Kinderaugen: Da mein Vater sehr aufmerksam war, hatte er im Vorfeld von dieser Tour erfahren und mich gefragt, ob das nicht für mich interessant wäre. Da es für den kleinen Paul natürlich interessant war, begaben wir uns also gemeinsam dorthin.

Nachdem ich meine goldene Edition an die Mitarbeiter von Nintendo gegeben hatte, dauerte es nur wenige Sekunden, bis ich mein Spiel zurückbekam. Natürlich musste ich mein Spiel direkt in den Game Boy Color stecken und starten. Und tatsächlich: in meiner Pokémon-Box befand sich ein kleines Celebi auf Level 5.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass ich mehr als froh darüber war. Nicht nur, dass ich das Pokémon sowieso sehr mochte. Es handelte es hierbei schließlich auch noch um das seltenste Pokémon, welches in dieser Generation zu sammeln war. Und ich hatte es. Ganz ohne Cheats oder sonstige Hilfen. Ein legitimes Celebi.

Der Held im Freundeskreis: In der goldenen und silbernen Edition gab es den sogenannten Klon-Trick, den wohl die meisten Spieler ebenfalls noch kennen dürften. Damit war es möglich, Pokémon zu vervielfältigen.

Da alle meine Freunde natürlich ebenfalls Celebi haben wollten, klonte ich das Pokémon und verteilte es im Freundeskreis. So konnten wir uns alle über das Monster freuen. Doch ich wusste: nur mein Celebi ist das originale, von Nintendo erhaltene Exemplar.

Auch wenn der Spielstand leider nicht überlebt hat und sich das Celebi heute nicht mehr in meinem Besitz befindet, denke ich dennoch gerne daran zurück. Und bin meinem Papa dankbar, dass ich das Pokémon seinetwegen erhalten habe. Danke, Papa.

Nicht nur an das Celebi in den Hauptspielen der 2. Generation denke ich gerne zurück. Auch bezüglich Pokémon GO gibt es Erinnerungen an eine Zeit, die bis heute unvergessen ist und die in dieser Form leider auch nie wieder zurückkommen wird: Die beste Zeit von Pokémon GO kommt nie wieder zurück.