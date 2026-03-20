Pokémon GO: Wasser-Forschungstag startet morgen – So nutzt ihr ihn

In Pokémon GO steht der Wasser-Forschungstag an. Wir zeigen euch, wie ihr ihn richtig ausnutzt.

Wann startet der Forschungstag? Der Forschungstag startet am 21. März um 14:00 Uhr. Schluss ist um 17:00 Uhr.

Welche Pokémon stehen im Fokus? Der Wasser-Forschungstag läuft unter dem Motto Replay und bringt ein paar alte Forschungskandidaten zurück. Das sind:

Loturzel

Barschwa

Perlu

Diese drei Pokémon trefft ihr an, wenn ihr im Event Feldforschungen einsammelt und diese abschließt. Sie erhalten alle drei eine erhöhte Shiny-Chance.

In der Wildnis sind derweil Karpador, Lampi und Garstella unterwegs. Die können auch shiny sein, haben aber keine erhöhte Rate.

Wie nutzt man den Forschungstag richtig aus?

Das Spannendste am Forschungstag ist die erhöhte Shiny-Chance. Dementsprechend wollt ihr so viele Begegnungen mit Loturzel, Barschwa und Perlu sammeln, wie möglich.

Das bedeutet: Ihr müsst so viele Forschungen wie möglich sammeln. Geht so vor:

Besucht einen PokéStop, dreht ihn, sammelt die Forschung ein

Schaut, dass es eine Forschung mit Pokémon-Begegnung ist. Sonst: Löschen.

Schaut, dass die Forschung schnell lösbar ist. Sonst: Löschen.

Macht euch auf den Weg zum nächsten PokéStop, löst in dieser Zeit möglichst eure bisher gesammelten Forschungen.

Löst die Forschung ein, schnappt das Pokémon.

Besucht den nächsten PokéStop und wiederholt das Ganze.

Da PokéStops immer etwas Zeit benötigen, um neue Forschungen rauszurücken, solltet ihr ständig neue PokéStops anvisieren und ablaufen. So kommt ihr an neue Forschungsaufgaben.

Wichtig: Forschungen, die zu viel Zeit kosten, solltet ihr löschen. Achtet darauf, dass ihr möglichst immer freie Forschungsplätze habt, wenn ihr neue PokéStops ansteuert.

Ansonsten bleibt euch nur, auf euer Glück zu hoffen und die Pokémon als Shiny zu erhalten, die ihr euch wünscht. In den kommenden Wochen werdet ihr noch mehr Gelegenheiten haben, viele spannende Pokémon zu schnappen. Der nächste Monat kündigt sich bereits mit großen Schritten an: Hier findet ihr alle Events im April 2026 in Pokémon GO.