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Pokémon GO: Wähle deinen Pfad „Erkunden, Fangen, Kämpfen“ – Alle Belohnungen & Boni

MaxHandwerk Max Handwerk Lesezeit 2 Minuten
Elektek Pokemon GO

In Pokémon GO ist am 30. Juni 2026 eine neue Pfadwahl aktiv. Welche Belohnungen warten auf euch? Wir fassen es euch zusammen, damit ihr wisst, was ihr wählen solltet.

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In Pokémon GO startet eine neue Woche voller Aufgaben, Forschungen und Belohnungen. Wie schon zuletzt dürft ihr einen Pfad wählen, der eurer Spielweise am besten entspricht.

Wie viel Zeit habe ich? Die Forschung, die ihr auswählt, endet am Freitag, den 3. Juli, um 20:00 Uhr.

Wie starte ich? Ihr findet in eurem Forschungstab eine erste, bereits erledigte Aufgabe, die euch 500 Sternenstaub und 5 Pokébälle bringt. Habt ihr diese dann angeklickt und abgeschlossen, startet die Pfadwahl.

Das solltet ihr beachten: Die Pfadwahl bringt euch teilweise unterschiedliche Aufgaben und vor allem verschiedene Boni. Wir fassen hier für euch zusammen, wie das aussieht!

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Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Wähle deinen Pfad: Erkunden in Pokémon GO – Aufgaben & Boni

Bonus: Wählt ihr den Entdecken-Pfad, erhaltet ihr als Bonus die halbe Schlüpfdistanz für Eier.

Belohnung: Der Abschluss der Forschung bringt euch 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons.

AufgabeBelohnung
Erkunde 3 kmBegegnung mit Magmar
Drehe 25 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Magmar
Brüte zwei Eier ausBegegnung mit Magmar
Folge zwei RoutenBegegnung mit Magmar
Erkunde 3 kmBegegnung mit Elektek
Drehe 25 PokéStops oder ArenenBegegnung mit Elektek
Brüte zwei Eier ausBegegnung mit Elektek
Folge zwei RoutenBegegnung mit Elektek

Wähle deinen Pfad: Fangen in Pokémon GO – Aufgaben & Boni

Bonus: Wählt ihr den Entdecken-Pfad, erhaltet ihr als Bonus zusätzliche Bonbons bei guten oder besseren Würfen.

Belohnung: Der Abschluss der Forschung bringt euch 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons.

AufgabeBelohnung
Lande 15 gute WürfeBegegnung mit Magmar
Lande 15 Curveball-WürfeBegegnung mit Magmar
Lande 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Magmar
Lande 15 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Magmar
Lande 15 gute WürfeBegegnung mit Elektek
Lande 15 Curveball-WürfeBegegnung mit Elektek
Lande 3 fabelhafte WürfeBegegnung mit Elektek
Lande 15 großartige Curveball-WürfeBegegnung mit Elektek

Wähle deinen Pfad: Kämpfen in Pokémon GO – Aufgaben & Boni

Bonus: Wählt ihr den Entdecken-Pfad, erhaltet ihr zusätzliche Teile für den Rocket-Radar von Team-GO-Rocket-Rüpeln.

Belohnung: Der Abschluss der Forschung bringt euch 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons.

AufgabeBelohnung
Gewinne 1 RaidBegegnung mit Magmar
Gewinne 2 RaidsBegegnung mit Magmar
Besiege 8 Rüpel von Team-GO-RocketBegegnung mit Magmar
Benutze 10 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Magmar
Gewinne 1 RaidBegegnung mit Elektek
Gewinne 2 RaidsBegegnung mit Elektek
Besiege 8 Rüpel von Team-GO-RocketBegegnung mit Elektek
Benutze 10 sehr effektive Lade-AttackenBegegnung mit Elektek

Besondere befristete Forschungen

Manchen Trainern wird es wohl auch in dieser Woche möglich sein, täglich wechselnde Forschungen auszuwählen, die ebenfalls 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons sowie Begegnungen mit Elektek und Magmar bringen. Auch die Boni rotieren dann. Es gibt:

  • Fangen (Extra-EP)
  • Fangen (Extra-Bonbons)
  • Kämpfen (Extra-EP für Raids)
  • Kämpfen (Extra Rocket-Komponenten)

Schaut also in eurem Forschungstab immer wieder nach, ob dort weitere Forschungen für euch auftauchen.

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Die Forschungen sind gute Optionen für euch, um euch Elektek und Magmar zu schnappen sowie euch ein paar Boni zu sichern. Dieses Event zieht sich bis in den kommenden Monat, denn der Juni endet und der Juli beginnt. Und das ist einer der wichtigsten Monate im Pokémon-GO-Jahr, gibt es doch schließlich ein GO Fest zu feiern. Alle wichtigen Events im Juli 2026 in Pokémon GO haben wir euch hier zusammengefasst.

Quelle(n):
  1. leekduck

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