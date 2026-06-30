Pokémon GO: Wähle deinen Pfad „Erkunden, Fangen, Kämpfen“ – Alle Belohnungen & Boni

In Pokémon GO ist am 30. Juni 2026 eine neue Pfadwahl aktiv. Welche Belohnungen warten auf euch? Wir fassen es euch zusammen, damit ihr wisst, was ihr wählen solltet.

In Pokémon GO startet eine neue Woche voller Aufgaben, Forschungen und Belohnungen. Wie schon zuletzt dürft ihr einen Pfad wählen, der eurer Spielweise am besten entspricht.

Wie viel Zeit habe ich? Die Forschung, die ihr auswählt, endet am Freitag, den 3. Juli, um 20:00 Uhr.

Wie starte ich? Ihr findet in eurem Forschungstab eine erste, bereits erledigte Aufgabe, die euch 500 Sternenstaub und 5 Pokébälle bringt. Habt ihr diese dann angeklickt und abgeschlossen, startet die Pfadwahl.

Das solltet ihr beachten: Die Pfadwahl bringt euch teilweise unterschiedliche Aufgaben und vor allem verschiedene Boni. Wir fassen hier für euch zusammen, wie das aussieht!

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Wähle deinen Pfad: Erkunden in Pokémon GO – Aufgaben & Boni

Bonus: Wählt ihr den Entdecken-Pfad, erhaltet ihr als Bonus die halbe Schlüpfdistanz für Eier.

Belohnung: Der Abschluss der Forschung bringt euch 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons.

Aufgabe Belohnung Erkunde 3 km Begegnung mit Magmar Drehe 25 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Magmar Brüte zwei Eier aus Begegnung mit Magmar Folge zwei Routen Begegnung mit Magmar Erkunde 3 km Begegnung mit Elektek Drehe 25 PokéStops oder Arenen Begegnung mit Elektek Brüte zwei Eier aus Begegnung mit Elektek Folge zwei Routen Begegnung mit Elektek

Wähle deinen Pfad: Fangen in Pokémon GO – Aufgaben & Boni

Bonus: Wählt ihr den Entdecken-Pfad, erhaltet ihr als Bonus zusätzliche Bonbons bei guten oder besseren Würfen.

Belohnung: Der Abschluss der Forschung bringt euch 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons.

Aufgabe Belohnung Lande 15 gute Würfe Begegnung mit Magmar Lande 15 Curveball-Würfe Begegnung mit Magmar Lande 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Magmar Lande 15 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Magmar Lande 15 gute Würfe Begegnung mit Elektek Lande 15 Curveball-Würfe Begegnung mit Elektek Lande 3 fabelhafte Würfe Begegnung mit Elektek Lande 15 großartige Curveball-Würfe Begegnung mit Elektek

Wähle deinen Pfad: Kämpfen in Pokémon GO – Aufgaben & Boni

Bonus: Wählt ihr den Entdecken-Pfad, erhaltet ihr zusätzliche Teile für den Rocket-Radar von Team-GO-Rocket-Rüpeln.

Belohnung: Der Abschluss der Forschung bringt euch 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons.

Aufgabe Belohnung Gewinne 1 Raid Begegnung mit Magmar Gewinne 2 Raids Begegnung mit Magmar Besiege 8 Rüpel von Team-GO-Rocket Begegnung mit Magmar Benutze 10 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Magmar Gewinne 1 Raid Begegnung mit Elektek Gewinne 2 Raids Begegnung mit Elektek Besiege 8 Rüpel von Team-GO-Rocket Begegnung mit Elektek Benutze 10 sehr effektive Lade-Attacken Begegnung mit Elektek

Besondere befristete Forschungen

Manchen Trainern wird es wohl auch in dieser Woche möglich sein, täglich wechselnde Forschungen auszuwählen, die ebenfalls 3 goldene Himmihbeeren und 5 Sonderbonbons sowie Begegnungen mit Elektek und Magmar bringen. Auch die Boni rotieren dann. Es gibt:

Fangen (Extra-EP)

Fangen (Extra-Bonbons)

Kämpfen (Extra-EP für Raids)

Kämpfen (Extra Rocket-Komponenten)

Schaut also in eurem Forschungstab immer wieder nach, ob dort weitere Forschungen für euch auftauchen.

Die Forschungen sind gute Optionen für euch, um euch Elektek und Magmar zu schnappen sowie euch ein paar Boni zu sichern. Dieses Event zieht sich bis in den kommenden Monat, denn der Juni endet und der Juli beginnt. Und das ist einer der wichtigsten Monate im Pokémon-GO-Jahr, gibt es doch schließlich ein GO Fest zu feiern. Alle wichtigen Events im Juli 2026 in Pokémon GO haben wir euch hier zusammengefasst.