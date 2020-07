In Pokémon GO gibt es eine neue Anpassung bei der Pokémon-Box. So könnt ihr euch nun mehr Platz kaufen. Wir sagen euch, was daran so wichtig ist.

Das ist jetzt neu: Auf Twitter verkündet Niantic, dass sie die Pokémon-Box auf maximal 3500 Plätze vergrößert haben. Ihr könnt nun also 500 Pokémon mehr in eurer Box tragen, wenn ihr euch die passenden Erweiterungen kauft.

Pro 50 Plätze müsst ihr 200 Münzen hinlegen. Wer also direkt die 500 Platz beansprucht, muss dafür 2000 Münzen ausgeben. Das sind umgerechnet knapp 20 Euro.

Attention, Trainers! The limit on Pokémon storage has now been expanded to 3500. pic.twitter.com/2eLV38jlRL — Pokémon GO (@PokemonGoApp) July 23, 2020

Spieler jubeln – Erhöhung kommt zur richtigen Zeit

Warum ist das so gut? Am Wochenende steht das GO Fest an und dort warten 20 Stunden Spielspaß auf euch. Wer da die komplette Zeit spielen möchte, der muss ordentlich Platz in seinem Inventar haben.

Die 500 zusätzlichen Plätze kommen da nur gelegen, denn so hat man schon einen guten Startpunkt für das GO Fest.

Wie reagieren Trainer? Diese Erweiterung kommt richtig gut an, denn sie kommt zur passenden Zeit. Wir zeigen euch hier einige Aussagen von reddit:

benhu12341: „Unsere Gebete wurden ENDLICH erhört!“

gcacho: „Das ist die wichtigste News vom ganzen Tag.“

CorbuGlasses: „Cha-Ching! Das ist das Geräusch von Niantic, wenn sie Tausende innerhalb von Sekunden verdient haben.“

Das solltet ihr beachten: Nur weil ihr jetzt 500 Plätze mehr haben könnt, solltet ihr eure Box dennoch aufräumen. Mehr Platz zum GO Fest ist immer gut und empfehlenswert.

Sortiert also trotzdem noch eure Pokémon-Box aus, damit ihr ausreichend Platz beim GO Fest haben werdet. Das ist eine der wichtigsten Vorbereitungen für das GO Fest.

Wenn ihr noch mehr Ansporn für das Event braucht, dann schaut euch den Hyper-Bonus an, den Niantic gestern Abend bekanntgegeben hat. Dort gibt es viele neue Shinys und Pokémon, die erscheinen werden, wenn ihr auf dem GO Fest fleißig globale Herausforderungen gemeistert habt.