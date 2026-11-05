Trainer in Pokémon GO verteidigt Arena, betreibt dabei einen rekordverdächtigen Aufwand

Trainer können für die Verteidigung von Arenen in Pokémon GO einen enormen Einsatz zeigen. So auch in diesem Fall.

Arenen in Pokémon GO zu halten bringt einen enormen Vorteil. Es ist die einzige dauerhafte Möglichkeit, um jeden Tag 50 kostenlose PokéMünzen einzusacken. Vorausgesetzt, ihr haltet die Arenen lange genug und euer Monster wird nicht vorzeitig besiegt und nach Hause geschickt.

Doch nicht nur die Münzen können Trainer anspornen, eine Arena zu halten. Dies beweist ein Trainer auf Reddit, der dabei einen ziemlich hohen Aufwand betreibt.

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Beeren, Beeren und noch mehr Beeren

Was macht der Trainer? Wie er in seinem Beitrag auf Reddit erklärt, lebt er in einer Stadt, in der das Verteidigen von Arenen schwierig ist. Deshalb hat er im Urlaub die Chance genutzt und eine Arena besetzt, bei der nicht so viel Aktivität herrscht.

In dem Bild des Beitrags ist zu sehen, dass er die Arena seit etwas mehr als 27 Tagen verteidigt. Das erstaunliche dabei: er hat in diesem Zeitraum mehr als 10.000 Beeren an die Monster in der Arena verfüttert.

Den Beitrag binden wir hier für euch ein:

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Was ist daran beeindruckend? Etwas mehr als 10.000 Beeren in 27 Tagen zu verfüttern zeugt nicht nur von einer konstanten Leistung, sondern auch von einem harten Grind, um genügend Beeren zu bekommen. Auf einen Tag gerechnet hat er ungefähr 371 Beeren in der Arena verteilt.

Wie er in den Kommentaren schreibt, ist die Arena noch mit 5 weiteren Monstern gefüllt. Bedenkt man die 30 Minuten Sperre und das Limit von maximal 10 Beeren pro Monster in diesem Zeitraum, dann hat er die Arena also im Schnitt mehr als 6 Mal pro Tag vollständig mit Beeren versorgt.

Dazu kommt, dass der Trainer die Beeren auch sammeln muss, bevor er sie verfüttern kann. Durch den Auto-Catcher bekommt er am Tag ungefähr 60 – 80 Beeren, wie er in den Kommentaren mitteilt. Die restlichen Beeren müssen durch Geschenke, PokéStops und Arenen gegrindet werden.

Was meint die Community? Neben einigen Kommentatoren, die von dem erbrachten Aufwand begeistert sind, gibt es auch weitere, die ihre eigenen Rekorde zur Schau stellen. Trainer alextestsatis zeigt einen Screenshot von seinem Heitera, das bereits seit 2.263 Tagen eine Arena verteidigt. In der Zeit hat der Trainer satte 602.946 Beeren in der Arena verteilt.

Auch wenn die Zahlen an Tagen und Beeren anderer Trainer in den Kommentaren mitunter höher sind, so kommt dennoch niemand auf den hohen Schnitt an Beeren pro Tag, wie der Ersteller des Beitrags.

Was sagt ihr zu der Leistung? Habt ihr ähnliche Zahlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Inhalte in den nächsten Wochen im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.