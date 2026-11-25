Die Serie Die Ringe der Macht erhält eine 4. Staffel auf Amazon Prime. In diesem Artikel sammeln wir alle wichtigen Informationen zur Serie, ihrem Release, dem Trailer und der Besetzung.

Was ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht? Die Serie fungiert als Prequel zur weithin bekannten Geschichte von Frodo und seinen Gefährten, die ihr aus der Herr-der-Ringe-Trilogie von Tolkien und den Filmen von Peter Jackson kennt. Die Handlung findet im Zweiten Zeitalter statt und erzählt vom Schmieden der Ringe der Macht, dem Aufstieg Saurons und dem Niedergang von Númenor. Zu sehen sind einerseits bekannte Figuren wie Elrond oder Galadriel, aber auch neue Charaktere. Bislang erschienen drei Staffeln in den Jahren 2022, 2024 und 2026.

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Die Ringe der Macht Staffel 4: Start, Trailer und Stream

Wann ist der Start von Die Ringe der Macht Staffel 4?

Die nächste Staffel wurde gerade erst von Amazon Prime bestätigt. Einen Termin für den Release gibt es derzeit noch nicht. Wie Amazon am 24. November 2026 bekanntgab, befindet sich die Staffel in der Vorproduktion. Gedreht wird ab Frühling 2027.

Gibt es einen Trailer zu Die Ringe der Macht Staffel 4?

Da die neuen Folgen noch nicht gedreht wurden, gibt es auch noch kein Bildmaterial. Bis wir einen Trailer erhalten, könnt ihr euch mit dem von Staffel 3 aber einen guten Eindruck von der Serie machen:

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Wer streamt Die Ringe der Macht Staffel 4?

Da die Serie von Amazon produziert wird, läuft auch die 4. Staffel auf dem hauseigenen Streaming-Dienst Prime Video im Abo.

Wenn neue Informationen zur 4. Staffel von Die Ringe der Macht verfügbar sind, aktualisieren wir diesen Artikel. In der Zwischenzeit könnt ihr uns eure Meinung zur Serie in die Kommentare schreiben. Weitere Infos zur Handlung und Besetzung erfahrt ihr auf Seite 2.