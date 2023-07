Pokémon GO: Tag 2 des 7. Geburtstags – Welche Boni gibt es heute?

In Pokémon GO wird gerade der 7. Geburtstag des Spiels mit einem Event gefeiert. Dazu verändert sich sieben Tage lang einer der Boni. Wir zeigen euch, was euch am 7.7.2023 erwartet.

Was ist das für ein Event? Am 6.7.2016 wurde Pokémon GO veröffentlicht. Um nun das Jubiläum zu feiern, haben sich die Entwickler ein Event überlegt, bei dem täglich einer der Boni wechselt. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO täglich, welcher Bonus aktiv ist. So könnt ihr das Event optimal nutzen.

Welcher Bonus ist am 7. Juli aktiv? Heute erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Außerdem trefft ihr heute häufiger in der Wildnis auf Endivie, Feurigel und Karnimani. Alle drei könnt ihr mit Glück auch als Shiny finden und fangen.

Diese Boni sind von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr aktiv. Ab Mitternacht erwarten euch dann die nächsten Boni.

Am 6. Juli gab es doppelte Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon und mehr Begegnungen mit Bisasam mit Partyhut, Glumanda mit Partyhut und Schiggy mit Partyhut.

Geburtstag-Event in der Kurz-Übersicht

Wie lange läuft das? Das Jubliäums-Event läuft in Pokémon GO vom 6. Juli bis zum 12. um 20:00 Uhr Ortstzeit. Bis dahin erwartet euch jeden Tag ein anderer Bonus.

Welche Boni sind aktiv? Neben dem täglich wechselndem Bonus gibt es Inhalte, die das ganze Event über aktiv sind:

Erhöhte Chance, Glücksfreunde zu werden

Erhöhte Chance, beim Tausch Glücks-Pokémon zu erhalten

Chance auf mindestens 7,77 Gierspenst-Münzen beim Drehen eines PokéStops mit einem Gold-Lockmodul

Dazu findet ihr in der Wildnis Schiggy mit Partyhut, das in Feierlaune des Jubliäums ist. Wer will, kann Schiggy dann zu Schillock und Turtok entwickeln, die auch mit Partyhüten unterwegs sind.

In unserer Event-Übersicht seht ihr alle Spawns, Raids, Forschungen und weitere Inhalte:

In den nächsten Tagen erwarten euch noch weitere Boni und veränderte Spawns im Spiel. Hier auf MeinMMO zeigen wir euch, was genau passiert.

Wie gefällt euch das Event mit den täglich wechselnden Inhalten? Findet ihr das gut oder hättet ihr lieber einen konstanten Bonus über mehrere Tage?

In den nächsten Wochen erwarten euch noch weitere wichtige Termine. Die Übersicht aller Juli-Events bei Pokémon GO findet ihr bei uns auf MeinMMO.