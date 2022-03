Pokémon GO startet morgen Rampenlicht-Wochenende – Was passiert da?

In Pokémon GO startet am 26. März das Rampenlicht-Wochenende mit Waumboll. Wir zeigen euch, was bei dem WE-Event passiert.

Was ist das für ein Event? Passend zum Schattendschungel-Event wird es an diesem Wochenende noch zu besonderen Spawns in Pokémon GO kommen. Die schillernde Form von Waumboll ist gerade im Fokus von Spieler und mit dem besonderen Event, steigt eure Chance auf so einen Fang.

Wir zeigen euch in der Übersicht, welches Event jetzt ansteht und was euch da erwartet.

Rampenlichtwochenende in Parks

Wann läuft das? Das Rampenlicht-Wochenende startet am Samstag, den 26. März um 10:00 Uhr. Es läuft dann bis Sonntag, dem 27. März um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was passiert da? In Parks werdet ihr häufiger Waumboll treffen. Dabei habt ihr auch die Chance, schillernden Waumboll zu begegnen und sie zu fangen. Ob die Chancen dafür erhöht werden, ist noch nicht klar.

Shiny Waumboll und Shiny Elfun im Vergleich

Wofür sollte man das nutzen? Während des Schattendschungel-Events könnt ihr die schillernde Form von Waumboll sichern. Mit genug Bonbons entwickelt ihr es dann zu Shiny Elfun weiter. Allerdings ist Waumboll nur eines von vielen Pokémon, das während des Events spawnt.

Wer auf Shiny-Jagd ist, sollte das Wochenende nutzen und Parks aufsuchen, um dort die erhöhten Waumboll-Spawns auszunutzen. Als Parks gelten in Pokémon GO größere Grünflächen. Wie genau die Parks nun für das Event definiert werden, steht aber noch aus.

Man hofft in der Community darauf, dass die Chancen auf Shinys zu dem Event erhöht werden.

