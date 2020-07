Für Pokémon GO war das GO Fest offenbar ein durchschlagender Erfolg. Nicht nur die Zahlen im Spiel stiegen in die Höhe, auch der Umsatz zog mit.

So erfolgreich war das GO Fest: Wie Niantic bekannt gab, haben Millionen von Spielern aus 124 unterschiedlichen Ländern und Regionen am GO Fest des letzten Wochenendes teilgenommen. Dadurch sei es das erste, wirklich globale GO Fest gewesen. Sogar MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch wurde wieder ins Spiel gesogen.

Zahlen von Sensor Tower zufolge sollen über das gesamte GO Fest hinweg 17,5 Millionen Dollar (etwa 14,9 Millionen Euro) ausgegeben worden sein (via gamesindustry). Die verteilten sich folgendermaßen auf die zwei Tage:

Der Samstag soll 8,9 Millionen Dollar (etwa 7,6 Millionen Euro) Umsatz gebracht haben.

Der Sonntag im Zeichen von Team Rocket lag bei 8,6 Millionen Dollar (etwa 7,3 Millionen Euro).

So viel Geld wie am Samstag sollen Spieler seit Jahren nicht mehr ausgegeben haben. Der GO-Fest-Samstag sei der lukrativste Tag seit dem 29. Juli 2016, als Spieler 13,3 Millionen Dollar ausgaben (etwa 11,3 Millionen Euro).

Das GO Fest brachte viele starke Monster

Fast eine Milliarde gefangene Pokémon

So sahen die Zahlen zum GO Fest aus: Niantic gab in einem Blogpost bekannt, was die Trainer am GO Fest geleistet hatten. So wurden nahezu eine Milliarde Pokémon gefangen. Aber das ist noch nicht alles:

58 Millionen Team-Rocket-Mitglieder wurden besiegt.

55 Millionen Geschenke wurden verschickt.

Im Durchschnitt lief jeder Trainer 15 Kilometer.

In einem weiteren Post (via Niantic) erklärten die Entwickler darüber hinaus, dass man etwas zurückgeben wolle. Schon lange war bekannt, dass Niantic 5 Millionen Dollar der Erlöse spenden wolle. Aufgrund der verkauften Tickets erhöhe man dies aber nun auf 10 Millionen Dollar.

Im Rahmen des GO Fests konnten Spieler sich auch Arktos, Lavados, Zapdos und Mewtu sichern – allesamt in der Crypto-Form. Nun warnen Trainer: Mit dem Erlösen der Monster sollte man eventuell warten.