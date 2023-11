Pokémon GO: Spieler feiert die „3 glücklichsten Minuten“ mit irrer Shiny-Serie

Bei Sammlern in Pokémon GO sind Shinys sehr beliebt. Ein Spieler beweist mit einem Screenshot, dass er drei Stück von ihnen in kurzer Zeit fing und beweist damit großes Glück.

Warum sind Shinys so begehrt? Pokémon können in ihren normalen Formen und den schillernden (Shiny) Formen auftreten. Als Shiny sind die Farben der Monster verändert. Ihre Kampfwerte bleiben gleich. Allerdings sind sie deutlich seltener zu finden als die normalen Formen, weshalb Sammler sehr viel Wert darauf legen, viele von ihnen zu fangen.

Abseits von Events ist es deutlich schwerer, an die begehrten Formen zu kommen. Bei einem glücklichen Spieler leuchteten die Shiny-Sterne dreimal in 3 Minuten. Sein Glück teilt er mit der Community.

So viel Glück muss man erstmal haben

Das zeigt der Spieler: Auf reddit schreibt Nutzer Sea_Raisin9297 von seinem Erlebnis und teilt dazu vier Bilder. Drei der Pokémon, eins von seinem Pokémon-GO-Tagebuch, das die Uhrzeiten und gefangenen Pokémon auflistet.

Diese Pokémon hat er gefangen:

Um 15:00 Uhr fing der Spieler ein Shiny Petznief

Um 15:03 Uhr fing der Spieler ein Shiny Tannza

Um 15:04 Uhr fing der Spieler ein Shiny Smogmog

Die Serie beginnt mit Petznief, was schon ein besonderer Fang ist. Gefolgt von Smogmog und Tannza sogar direkt hintereinander. Genau genommen sind es vier Minuten, in denen der Spieler die Shinys fing. Das bemerkt auch die Community in lustig gemeinten Kommentaren.

Die meisten drücken aber Freude und Erstaunen in ihren Kommentaren aus. Ein Trainer schreibt „Das sind 3 meiner Favoriten (die ich nicht besitze)“. Andere raten dem glücklichen Fänger „Kauf dir jetzt sofort einen Lotto-Schein.“

Hattet ihr auch schon so viel Glück mit Shinys wie der Trainer von reddit? Oder sogar noch mehr? Schreibt uns doch von euren Erfahrungen hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.