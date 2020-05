Pokémon GO: Alle Shinys der Nostalgie-Herausforderung 2020 – Welche gibt es?

Seht hier alle Shinys, der Kanto-, Johto-, Hoenn- und Sinnoh-Forschung aus der Nostalgie-Herausforderung 2020 in Pokémon GO. Auf welches freut ihr euch am meisten?

Um was geht es? In Pokémon GO startete am 1. Mai 2020 das große „Nostalgie-Herausforderung 2020“-Event. Das läuft jetzt den ganzen Mai und endet im Juni mit einem großen Finale.

Aufgeteilt ist das Event in verschiedene Forschungen. Gerade läuft die Kanto-Forschung in Pokémon GO.

In der zweiten Woche folgt Johto, dann Hoenn und schließlich Sinnoh. Alle Forschungen bringen besondere Shinys mit sich, die wir euch hier präsentieren.

Kanto Forschung – Welches Shiny?

Das findet ihr: Das Pokémon Bluzuk, von Typ Käfer und Gift, erscheint in dieser Woche erstmals als Shiny. In der schillernden Form ist sein Fell etwas dunkler gefärbt und seine Augen blau statt rot.

Die Weiterentwicklung Omot ist dann auch eher blau.

Die Kanto-Woche läuft vom 1. Mai bis 8. Mai. Alle Aufgaben und Belohnungen der Kanto-Woche findet ihr hier.

Dabei findet ihr auch Pikachu mit Glurak-Mütze, die auch als Shiny auftreten können.

Johto Forschung – Welches Shiny?

Das findet ihr: Als schillernde Überraschung trefft ihr mit Glück auf Shiny Dummisel. Die Shiny-Form unterscheidet sich mit rötlich/pinken Akzenten statt türkis/grünen.

Die Johto-Woche läuft vom 8. Mai bis 15. Mai unter dem Namen „Nostalgie-Herausforderung 2020: Johto“.

Pikachu läuft in der Zeit mit einer Nachtara-Mütze in der Wildnis herum. Auch dieses könnt ihr dann als Shiny fangen.

Hoenn Forschung – Welches Shiny?

Das findet ihr: Als schillerndes Pokémon trefft ihr während der Hoenn Forschung auf Eneco. In seiner schillernden Form sind Rücken, Kopf und Schwanz eher rötlich gefärbt. Bei der Weiterentwicklung Enekoro sieht man die Unterschiede noch deutlicher.

Die Hoenn-Woche läuft vom 15. Mai bis 22. Mai „Nostalgie-Herausforderung 2020: Hoenn“.

In dieser Woche trägt Pikachu eine Rayquaza-Mütze. Fangt es auch als Shiny!

Sinnoh Forschung – Welches Shiny?

Das findet ihr: Während der Sinnoh-Forschung kommt die Shiny-Form von Charmian ins Spiel. Das Pokémon ähnelt einer Hauskatze. Seine schillernde Form wirkt lila, statt gräulich.

Die Weiterentwicklung Shnurgarst sieht ebenfalls lila aus.

Die Sinnoh-Woche läuft vom 22. Mai bis 29. Mai „Nostalgie-Herausforderung 2020: Sinnoh“.

In dieser Zeit findet ihr außerdem Pikachu mit besonderer Lucario-Mütze in der Wildnis. Auch dieses Pikachu könnt ihr in der Shiny-Form antreffen.

Auf welches dieser Shinys freut ihr euch am meisten?

Sind euch die Forschungen noch zu einfach und ihr sucht eine neue Herausforderung? Wir zeigen euch hier 6 der schwierigsten Medaillen in Pokémon GO. Habt ihr davon schon welche?