In Pokémon GO taucht jetzt überraschend Shiny Magmar in der Wildnis auf. Dieser Fund macht vielen Trainern Hoffnung, dass schon bald eine große Änderung bei den Shinys ansteht.

Das berichten Trainer: Auf reddit präsentiert ein Spieler einen Screenshot der ein Shiny Magmar zeigt. Gefangen wurde es gestern, am 11. Februar. Zu diesem Zeitpunkt gab es gar kein Shiny Magmar in der Wildnis. Das bedeutet also, dass die Shiny-Form wohl auch außerhalb eines Events zu fangen ist.

Darunter diskutieren viele Trainer jetzt, ob bald eine grundsätzliche Änderung bei Shinys eintritt: Können Weiterentwicklungen zukünftig als Shiny auftreten?

Dieses Bild dient als Beweis für Shiny Magmar. Quelle: reddit

Shiny Magmar in der Wildnis

So sieht es aktuell bei Shinys aus: Eigentlich können Weiterentwicklungen in der Wildnis nicht als Shiny gefangen werden. Dazu zählen auch die Entwicklungen der Baby-Pokémon, wie etwa Elektek oder Magmar. Es gibt allerdings einige Ausnahmen, wie beispielsweise Roselia oder Pikachu. Sie tauchen auch als Shiny auf, obwohl sie Vorentwicklungen haben.

Beim Event rund um das Mondneujahr tauchten aber Garados und Magmar als Shiny in der Wildnis auf. Nachdem das Event zu Ende war, ging man davon aus, dass die beiden Pokémon nicht mehr als Shiny auftreten. Doch Magmar beweist nun das Gegenteil.

Shiny Magmar kann man weiterhin in der Wildnis finden

Darauf hoffen Spieler: Auf reddit schreibt der Spieler ravenclaw1991: „Ich denke, alle hinzugefügten Shinys sollten immer in der Wildnis gefunden werden können. Es ist dumm, nur die Basisentwicklungen zu finden.“

Genau für diese Aussage erntet er viel Lob und Zustimmung. Manche Spieler sagen, dass Magmar ja vielleicht der Startschuss dafür war und andere Entwicklungen folgen könnten.

Zudem macht das Valentinstagsevent am kommenden Wochenende etwas Hoffnung. Dort gibt es nämlich Shiny Wonneira aus dem Ei, aber auch Shiny Chaneira in der Wildnis. Es könnten also weitere Events folgen, wo die Entwicklungen weiterer Babys als Shiny in die Wildnis kommen.

