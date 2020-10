In Pokémon GO läuft heute, am 27. Oktober, die Rampenlichtstunde mit Zwirrlicht. Wir zeigen euch die Boni und die Shinys, die ihr fangen könnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für eine Stunde steht ein spezielles Pokémon im Rampenlicht und ein besonderer Bonus rundet das Event ab.

In dieser Woche dreht sich alles um Zwirrlicht. Das passt, denn aktuell läuft noch das Halloween-Event, was dieses Monster ohnehin vermehrt bringt.

Rampenlichtstunde mit Zwirrlicht – Alle Infos

Wann läuft die Rampenlichtstunde? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde sind die Spawns von Zwirrlicht dann vermehrt.

Was sind die Boni? Aktuell taucht Zwirrlicht schon häufiger auf, doch zur Rampenlichtstunde gibt es fast nur noch Zwirrlicht. Dazu kommt noch, dass die Spawns generell erhöht sind.

Als weiterer Bonus gibt es noch doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon.

Gibt es Shiny Zwirrlicht? Seit dem Halloween-Event 2017 könnt ihr Zwirrlicht in der schillernden Form fangen. Ihr erkennt es gut, denn anstatt grau ist es rot.

Lohnt sich das Event? Rein von der Brauchbarkeit ist Zwirrlicht nicht interessant. Die Endentwicklung Zwirrfinst ist nicht stark.

Allerdings dürften hier Shiny-Jäger auf ihre Kosten kommen. Außerhalb vom Halloween-Event ist Zwirrlicht ziemlich selten. Ihr könntet eure Chancen auf ein Shiny hier also nutzen.

Im Halloween-Event taucht Zwirrlicht zwar recht häufig auf, doch zur Rampenlichtstunde habt ihr natürlich die besten Chancen. Immerhin ist es dann fast überall.

Wie geht es weiter? Das hier ist die letzte Rampenlichtstunde im Oktober. Im November geht es allerdings jeden Dienstag weiter und neue Pokémon stehen im Rampenlicht.

Alle Infos zu den Rampenlichtstunden im November und die weiteren Events findet ihr hier:

