In Pokémon GO startet heute, am 3. November, die Rampenlichtstunde mit Tragosso. Passend dazu gibt es den besten Bonus in dem Event.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Für eine Stunde steht dann ein Pokémon im Mittelpunkt und erscheint häufiger. Dazu gibt es noch einen Bonus.

In dieser Woche steht Tragosso im Rampenlicht. Das Pokémon mit dem Knochen-Schädel ist damit das letzte gruselige Monster, was in diesem Event vorerst erscheint. Damit läutet es auch das Ende des Halloween-Events ein.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Tragosso

Wann läuft das Event? Los geht es um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Für genau eine Stunde gibt es dann überall Tragosso in der Wildnis.

Welche Boni gibt es? Generell sind die Spawns erhöht und Tragosso erscheint deutlich vermehrt. So ist es für eine Rampenlichtstunde üblich.

Dazu gibt es noch doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Ihr erhaltet also mindestens 200 Staub pro Pokémon.

Gibt es Shiny Tragosso? Ja, schon seit einiger Zeit könnt ihr Tragosso in der schillernden Form fangen. Das wird auch bei der Rampenlichtstunde so sein.

Ihr erkennt das Shiny gut, denn es ist grünlich und nicht mehr braun:

Warum ist der Bonus so gut? Sternenstaub ist die wichtigste Ressource im Spiel und lohnt sich immer zu sammeln. Mit Sternenstaub könnt ihr eure Pokémon stärken und nur wer wirklich viel Staub gesammelt hat, kann auch ein starkes Team haben.

Wenn ihr also noch Verstärkung in eurem Team sucht, solltet ihr erstmal Sternenstaub sammeln. Da lohnt sich diese Rampenlichtstunde besonders.

Wie geht es weiter? Im November warten noch einige Rampenlichtstunden auf euch. Dazu kommen noch weitere Events, die in diesem Monat stattfinden werden. Wir haben euch die Highlights hier zusammengetragen:

