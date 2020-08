In Pokémon GO steht heute, am 18. August, die Rampenlichtstunde mit Toxiped an. Wir zeigen euch die Boni und verraten, ob sich die Stunde lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag in Pokémon GO statt. Im August sind alle Rampenlichtstunde und deren Pokémon bekannt. Für eine Stunde wird dann ein Monster ins Rampenlicht gestellt und erscheint überall. Passend dazu gibt es noch einen Bonus.

Dieses Mal dreht sich alles um Toxiped aus der 5. Generation. Es erscheint passend zum Einall-Event, das aktuell noch läuft.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Toxiped

Wann läuft das Event? Die Rampenlichtstunde startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Genau eine Stunde, also bis um 19:00 Uhr, könnt ihr dann die Boni ausnutzen.

Welche Boni gibt es? Selbstverständlich sind die erhöhten Spawns hier wieder das wichtigste Feature. Überall werdet ihr Toxiped antreffen.

Dazu kommen noch doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon. So bekommt ihr pro Pokémon 1000 EP. Wenn ihr ein Glücksei zündet, dann gibt es sogar 2000 EP.

Wer noch nicht auf Level 40 ist, kann sich bei der Rampenlichtstunde einen netten EP-Boost sichern.

Gibt es Shiny Toxiped? Nein, Toxiped ist noch nicht als Shiny in Pokémon GO zu finden. Wenn ihr also nur das Shiny wollt, dann wird euch diese Rampenlichtstunde enttäuschen.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde? Für Trainer, die noch nicht das Maximallevel 40 erreicht haben, könnte dieses Event durchaus interessant sein. Mit einem Glücksei gibt es vierfache Erfahrungspunkte. In einer halben Stunde könntet ihr so problemlos über 100.000 EP sammeln, wenn ihr genügend Monster für Entwicklungen besitzt.

Wer die EP nicht so nötig hat, kann sich das Event durchaus schenken. Toxiped und seine Entwicklungen spielen in der Meta von Pokémon GO keine große Rolle und ohne die Shiny-Jagd ist die Rampenlichtstunde eher nutzlos.

Im August warten allerdings noch weitere Events auf euch, die sich vielleicht mehr lohnen. In unserer Übersicht findet ihr alle Events aus dem Monat August in Pokémon GO.