In Pokémon GO startet heute, am 20. September, die Rampenlichtstunde mit Shuppet. Es ist der Startschuss für das Halloween-Event. Wir zeigen euch, ob sich das Event lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event läuft jeden Dienstag in Pokémon GO. Dort wird dann für eine Stunde ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt gestellt.

In dieser Woche ist es das Geist-Pokémon Shuppet, welches im Rampenlicht steht. Damit startet die gruselige Jahreszeit in Pokémon GO, welche mit dem Halloween-Event am 24. Oktober dann auch kräftig zelebriert wird.

Alle Infos zur Rampenlichtstunde mit Shuppet

Wann läuft die Rampenlichtstunde? Los geht es heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Für eine Stunde werdet ihr dann überall das Geist-Pokémon Shuppet finden.

Was sind die Boni? Natürlich werden hier wieder eine Menge Shuppet in der Wildnis auftauchen und generell sind die Spawns erhöht.

Dazu gibt es noch doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Ihr bekommt also 2 Bonbons, anstatt nur einem.

Gibt es Shiny Shuppet? Ja! Bereits seit dem Halloween-Event in 2017 könnt ihr Shiny Shuppet fangen. Die Chance liegt hier etwa bei 1 zu 450. Ihr müsst also viel Glück haben oder einige Shuppet anklicken.

Lohnt sich das Event? Shuppet ist ein recht seltenes Pokémon und taucht außerhalb von Events meist nur nachts auf. Wer also die letzten Halloween-Events kein Glück hatte oder nicht gespielt hat, dürfte sich über die Chance freuen.

Von der Brauchbarkeit ist Shuppet beziehungsweise die Weiterentwicklung Banette nicht sonderlich interessant. Banette ist zwar ein solider Geist-Angreifer, doch es gibt deutlich bessere Alternativen.

Wie geht es weiter? Auch nächsten Dienstag wird es gruselig bleiben. Dort dreht sich die Rampenlichtstunde um Zwirrlicht.

Ansonsten erscheinen ab dem 24. Oktober auch andere Geister in Pokémon GO. Das Halloween-Event endet dann am 4. November um 3:00 Uhr nachts deutscher Zeit.