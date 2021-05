Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Marill und mehr Sternenstaub für euch

In Pokémon GO startet heute, am 25. Mai 2021, die Rampenlichtstunde mit Marill. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Sternenstaub bringt. Nutzt das Event heute fleißig aus, um eure Taschen zu füllen.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag startet in Pokémon GO eine Rampenlichtstunde. Das Event gibt es jetzt schon seit einigen Monaten und ist fester Bestandteil der Event-Rotation des Spiels. Von Woche zu Woche ändert sich, welches Pokémon im Fokus des Events steht.

In dieser Woche trefft ihr das Wasser- und Fee-Pokémon Marill. Begleitet wird das dieswöchige Event von einem Sternenstaub-Bonus für eure Fänge.

Rampenlichtstunde mit Marill – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Wenn ihr diese Events schon häufiger besucht habt, dann kennt ihr die Uhrzeiten bereits. Um 18:00 Uhr fällt der Startschuss und bis 19:00 Uhr ist die Rampenlichtstunde aktiv.

Überall um euch herum erscheinen in dieser Zeit wilde Marill. Nach Ende des Events spawnen dann wieder die Pokémon in der Wildnis, die der zweite Part von “illuminierende Legenden Y” ins Spiel brachte.

Das ist der Bonus: Abgesehen von den vielen Marill-Spawns erwarte euch noch ein Sternenstaub-Bonus. Ihr erhaltet doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Denkt dran, dass ihr diesen Bonus mit einem Sternenstück erweitern könnt und so noch mehr Staub verdient.

Lohnt sich Marill in Pokémon GO?

Im PvE, also in Raids gegen die Raidbosse, spielen Marill und die Weiterentwicklung Azumarill keine nennenswerte Rolle. Im PvP hingegen sieht das ganz anders aus. Bei den Trainerkämpfen führt Marill in der Superliga zusammen mit Galar-Flunschlick das Feld an. Sie sind die beiden stärksten Pokémon, die ihr in der Superliga nutzen könnt.

Gibt es Shiny Marill? Ja, die schillernde Form von Marill ist schon seit langer Zeit in Pokémon GO verfügbar.

Shiny Marill und seine Weiterentwicklung Shiny Azumarill

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Generell lohnt sich das Event für euch, weil es eine gute Gelegenheit bietet, Sternenstaub zu sammeln. Unter den Trainer ist der Staub mit die wichtigste Ressource, die man in Pokémon GO verdienen kann. Eine Möglichkeit, diesen in größeren Mengen zu erhalten, ist also wichtig. Darum empfehlen wir euch, beim Event mitzumachen.

Speziell bezogen auf Marill ist es eins von vielen Events. Wer die letzten Events mit Marill verpasst hat oder jetzt noch auf der Suche nach einem starken PvP-Kandidaten ist, kann heute während der Rampenlichtstunde Glück haben.

Erst Anfang Mai lief die begrenzte Forschung mit Marill und Trainer waren genervt, dass sich die Marill-Events stapeln.

Nehmt ihr heute an der Rampenlichtstunde teil oder ist das ein Event, auf das ihr diese Woche verzichtet? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare bei MeinMMO. In den nächsten Tagen wird Niantic die Rampenlichtstunden für den Juni 2021 ankündigen. Hier bei uns auf MeinMMO werdet ihr dann schnell davon erfahren. Habt ihr einen Wunsch-Kandidaten für die nächste Rampenlichtstunde?