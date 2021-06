Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Flegmon und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 15. Juni, die Rampenlichtstunde mit Flegmon. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Bonbons beschert. Wir zeigen euch alle Details zum Event heute.

Was passiert heute? Ein Rampenlichtstunde-Event startet regelmäßig am Dienstagabend in Pokémon GO. Im Laufe der Rampenlichtstunde wird immer ein bestimmtes Pokémon in den Vordergrund gestellt, das dann deutlich häufiger in der Wildnis auftaucht. Um das Ganze dann spannender zu gestalten, rundet ein Bonus dieses Event ab.

In dieser Woche steht das Wasser- und Psycho-Pokémon Flegmon im Rampenlicht. Es gehört zur ersten Generation aus Pokémon und war schon Teil des großen Events “eine ganz langsame Entdeckung”.

Rampenlichtstunde mit Flegmon – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Wie ihr das von früheren Events dieser Art gewohnt seid, startet die Rampenlichtstunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Ab diesem Zeitpunkt tauchen überall Flegmon auf. Gegen 19:00 Uhr sollte das Event dann beendet werden und die Spawns von Flegmon in der Häufigkeit abnehmen.

Das ist der Bonus: Während des Events erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Das zählt nicht nur für die neuen Pokémon, die ihr während der Rampenlichtstunde fangt und verschickt, sondern auch für ältere aus eurer Sammlung.

Wie sieht Shiny Flegmon aus? Optisch unterscheidet sich Flegmon von seiner schillernden Version nur gering. Das Shiny hat eine hellere Farbe. Bei Lahmus ist das Shiny violett(er) und bei Laschoking sind die Farben des Schwimm-Rings blau statt orange.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Der Bonus mit den doppelten Bonbons für das Verschicken von Pokémon ist recht speziell. Wer sich von seinen letzten Fängen noch einige Pokémon in der Sammlung aufbewahrt hat, kann diese jetzt im Bündel verschicken und kriegt dafür extra viele Bonbons.

Dazu ist das jetzt eine gute Möglichkeit, viele Bonbons für Flegmon und seine Entwicklungen zu sammeln. Auch Shiny-Sammler könnten bei der Rampenlichtstunde heute, am 15. Juni, Glück haben und ihre Sammlung möglicheweise um ein oder mehrere Exemplare erweitern.

Besonders starke Pokémon erhaltet ihr durch diese Rampenlichtstunde aber nicht. Das verraten die Daten auf der Webseite von GamePress (via GamePress.gg). Flegmon, Lahmus und Laschoking spielen alle im PvP (Trainer gegen Trainer) und PvE (Raids) keine große Rolle und können da absolut vernachlässigt werden.

Wie gefällt euch die Rampenlichtstunde heute? Ist das ein Event, das ihr nochmal mitnehmt und ausnutzen wollt, oder lasst ihr das am heutigen Dienstag aus und konzentriert euch lieber auf die zukünftigen Events? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier in die Kommentare bei MeinMMO.

Noch diese Woche startet das nächste Ereignis im Spiel. Eine Übersicht aller Events im Juni 2021 bei Pokémon GO.