In Pokémon GO findet heute, am 11. März, wieder eine Raid-Stunde statt. Diesmal stehen aber gleich 2 Pokémon im Mittelpunkt. Wir zeigen euch, ob es sich lohnt.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet jeden Mittwoch statt und bringt für eine Stunde auf fast jeder Arena den aktuellen legendären Boss vermehrt.

Heute läuft die Raidstunde in Pokémon GO aber anders, denn gleich 2 legendäre Pokémon erscheinen vermehrt.

Raid-Stunde mit Cresselia und Registeel

Was gibt es heute? In der heutigen Stunde dreht sich alles um Cresselia und Registeel. Die beiden Monster gibt es aktuell in den Raids und zur Stunde kommen sie vermehrt raus. Voltolos, welches aktuell auch verfügbar ist, erscheint zur Raid-Stunde kaum bis gar nicht.

Cresselia ist in der Raid-Stunde verfügbar

Wann geht es los? Die Raid-Stunde findet, wie üblich, um 18 Uhr Ortszeit statt. Eine Stunde lang sind die Raids dann verfügbar.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Cresselia und Registeel sind beide für die PvP-Ligen richtig stark. Während Registeel für Super- und Hyperliga nützlich ist, ist Cresselia vor allem in der Hyperliga zu gebrauchen.

Wer in den Liegen noch ein starkes Team braucht, sollte auf Cresselia und Registeel setzen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die beiden Pokémon auch als Shiny angetroffen werden können. Wer noch nach Shinys in Pokémon GO sucht, könnte bei der Raid-Stunde fündig werden.

In der Hyperliga sind Cresselia und Registeel sehr nützlich

Pokémon GO: Gruppengröße und Konter für Cressilia und Registeel

Wie viele Trainer braucht man? Für beide legendären Pokémon braucht man mindestens 3 Trainer. Nutzt folgende Typen dagegen:

Cresselia ist anfällig gegen die Typen Unlicht, Käfer und Geist

Gegen Registeel sind die Typen Feuer, Kampf und Boden effektiv

Wie ihr Cresselia zu dritt besiegen könnt, zeigen wir euch hier.

Wie lange bleiben die beiden Raid-Bosse verfügbar? Ihr solltet die Chance bei der Raid-Stunde nutzen, denn die beiden Pokémon verschwinden schon am 12. März, also morgen, um 22 Uhr.

Welche Raid-Bosse ihr neben Cresselia und Registeel bis dahin findet, zeigen wir euch hier: