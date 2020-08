In Pokémon GO startet heute, am 19. August, die Raid-Stunde mit Genesect. Es lohnt sich, denn es ist die einzige Stunde mit dem mysteriösen Pokémon.

Was ist eine Raid-Stunde? Bei diesem Event werden die Level-5-Raids in den Mittelpunkt gestellt. Für eine Stunde erscheint dann auf fast jeder Arena ein schwarzes Raid-Ei und ihr könnt den legendären oder mysteriösen Boss herausfordern.

Heute dreht sich alles um das mysteriöse Pokémon Genesect, was aktuell dank der Einall-Woche in den Level-5-Raids zu finden ist.

Raid-Stunde heute mit Genesect

Wann läuft das Event? Los geht es um 18:00 Uhr Ortszeit. Für genau eine Stunde, also bis um 19:00 Uhr laufen dann die meisten Level-5-Raids auf den Arenen.

Welche Pokémon sollte man nutzen? Genesect ist von Typ Käfer und Stahl. Deshalb ist ausschließlich der Typ Feuer effektiv. Setzt also ausschließlich Pokémon mit Feuer-Attacken ein. Die besten Konter sind:

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Skelabra mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Eine ausführliche Übersicht zu den besten Kontern und weitere spannende Infos zum Boss findet ihr in unserem Konter-Guide zu Genesect.

Wie viele Trainer benötigt man für Genesect? Streng genommen kann man Genesect bereits alleine besiegen. Das funktioniert aber nur mit Crypto-Pokémon.

Alternativ ist Genesect bereits leicht im Duo zu besiegen – sogar auf Level 25. Für die Raid-Stunde empfehlen wir aber eine Gruppengröße von etwa 4-5 Spielern, damit man schneller vorankommt.

Warum lohnt sich die Raid-Stunde? Genesect kann seit dem Einall-Event erstmalig als Shiny angetroffen werden. Zudem bleibt es nur für eine Woche in den Raids und verschwindet bereits an diesem Freitag.

Wer also noch kein Shiny hat, sollte die Raid-Stunde nutzen, da man dort gleich eine Vielzahl an Raids absolvieren kann. Bislang gibt es noch keine Infos dazu, wann Genesect erneut in die Raids kommen wird, es kann also noch dauern.

Genesect gibt es in der schillernden Version

Wie geht es mit den Raid-Stunden weiter? Bislang ist Genesect das letzte Pokémon für den Level-5-Raid, das bekannt ist. Ab Freitag müsste also ein anderer Raid-Boss kommen, der bislang noch völlig unbekannt ist.

Die Raid-Stunden findet allerdings jeden Mittwoch statt. Ihr könnt also damit rechnen, dass wir am kommenden Mittwoch an einer Raid-Stunde mit einem anderen legendären oder mysteriösen Pokémon teilnehmen können.