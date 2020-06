Pokémon GO hat seine Battle League wieder aktiviert. In den PvP-Kämpfen gab es nun aber einige Änderungen. Wir zeigen euch, was jetzt neu ist.

Was ist neu? Niantic kündigte am Abend des 23. Juni an, dass die GO Battle League wieder zurück ist. Das ist der PvP-Modus von Pokémon GO, in dem Trainer direkt mit jeweils drei Pokémon gegeneinander antreten.

Über eine Woche lang war diese Kampfliga deaktiviert. Am 13. Juni nahm man sie offline, weil sich Spieler auf Platz 1 der Rangliste schummelten.

Die großen Änderungen der PvP-Liga

Das hat sich geändert: Für Season 2, die aktuell in der PvP-Liga von Pokémon GO läuft, haben sich die Entwickler ein paar Änderungen einfallen lassen.

Mehr tägliche Sets: Statt 5 könnt ihr 6 Sets pro Tag machen. Diese Änderung bleibt im Verlauf von Season 2 bestehen

Eine Woche lang verbesserte Belohnungen – Vom 23. Juni um 22:00 Uhr bis zum 30. Juni um 22:00 Uhr Die Pokémon-Begegnungen wechseln beim Basis- und Premium-Pfad. Serpifeu, Floink und Ottaro sind nicht länger als Begegnungen der GO-Battle-League verfügbar



Auf dem Premium-Pfad wird es die Sonderbonbons bereits auf dem vierten Platz der Belohnungen geben, statt auf dem fünften.

Hinzu kommt, dass die Rangliste der GO Battle League nun erstmal deaktiviert ist und bleibt. Die Entwickler behalten die Liga jetzt im Auge. Nach den letzten Exploit-Problemen wollen sie die Rangliste wohl nicht zu früh wieder aktivieren.

Der neue Zeitplan der PvP-Liga in Season 2

Das ändert sich noch: Neben den Ingame-Änderungen beim PvP haben sich auch die Termine verschoben.

Die Hyperliga läuft bis zum 6. Juli um 22:00 Uhr

Die Meisterliga und der Premium-Cup laufen vom 6. Juli um 22:00 Uhr bis zum 20. Juli um 22:00 Uhr

Alle Ligen und der Premium-Cup laufen vom 20. Juli um 22:00 Uhr bis zum 27. Juli um 22:00 Uhr.

Wann startet Season 3? Direkt im Anschluss an das letzte Liga-Event startet Season 3. Am 27. Juli um 22:00 Uhr beginnt für euch die neue Saison.

