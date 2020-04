Pokémon GO: Trainer verlieren ohne Grund in der Battle League

Die Battle League in Pokémon GO sorgt bei vielen Trainern immer noch für Unmut. Seltsame Bugs erschweren das Spiel – etwa durch komisch verteilte Siege.

Trainer verlieren grundlos: Wenn es um die Battle League in Pokémon GO geht, steht man oft vor einem Zwiespalt. Während der Modus an sich Spaß macht, trüben ärgerliche Bugs das Spielerlebnis. Ein zuletzt berichteter Fehler betrifft den Ausgang von Matches.

Trainer verlieren und wissen nicht, warum

Spieler berichten von Problemen: Im Pokémon-GO-Subreddit berichtete ein Spieler, dass er trotz eines eigentlichen Sieges eine Niederlage angerechnet bekam. In seinem Post beschrieb User „kamieniarz“ (via Reddit), dass er vier Matches gespielt hatte, das Set plötzlich aber komplett gewertet wurde. Zwei Matches hatte er gewonnen, zwei verloren – das fehlende fünfte Match wurde aber ebenfalls als Niederlage eingetragen. In den Kommentaren berichten Spieler von ähnlichen Problemen.

Obwohl nur vier Matches angezeigt werden, erfolgt am Ende eine Wertung von 5 Matches

Quelle Reddit/kamieniarz

Teilweise kommt es aber auch zu Niederlagen, die zwar klarer nachzuvollziehen, allerdings genau so ärgerlich sind. So berichtet User „Yindesu“ (via Reddit) von Matches, die den Spieler in die Lobby zurückversetzt haben. Knöpfe seien blockiert gewesen – beim Neustart wurde das Match dann als Niederlage gewertet. Andere Spieler berichten wiederum von:

Starken Eingabeverzögerungen

Zu späten Attacken

Versagenden Schilden

Die Kampfliga funktioniert leider nicht immer fehlerfrei

Vor einigen Tagen berichtete ein weiterer User auf Reddit von noch einem Problem: Nachdem er ein Match gewonnen hatte, setzte er sein Smartphone in den Sperrmodus, ohne die Sieges-Animation nach dem Kampf abzuwarten. Da schien er voreilig gewesen zu sein.

Das Match wurde zwar als „gekämpft“ gewertet, den Sieg bekam er aber nicht zugeteilt – ähnlich wie bei „yindesu“. Es empfiehlt sich also nicht, sein Telefon zu sperren, bevor man wieder in der Lobby angekommen ist – zumindest, wenn man ganz sicher gehen möchte.

Die vielen Bugs in der Pokémon GO Kampfliga scheinen also weiterhin noch nicht behoben zu sein. Es besteht aber Hoffnung: Im Interview bestätigte Matt Slemon von Niantic, dass an den Bugs gearbeitet werde.