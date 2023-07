Pokémon GO: Neuer Promo-Code bringt euch jetzt 14 Items – Beeilt euch

In Pokémon GO ist jetzt ein neuer Promo-Code verfügbar. Den solltet euch schnellstmöglich schnappen.

Was ist das für ein Code? In der reddit-Community zu Pokémon GO wird gerade ein neuer Promo-Code geteilt. Man sollte sich mit dem Einlösen beeilen, denn es ist unsicher, wie oft oder lang er verfügbar ist. In der Vergangenheit kam es vor, dass Codes schnell ihre Gültigkeit verloren.

Dieser Code ist derzeit aktiv:

S76334522EHWZ

Als Android-Nutzt könnt ihr den Code direkt im Spiel einlösen, als iOS-Nutzer müsst ihr den Umweg über die Rewards-Seite von Niantic gehen. Mehr dazu findet ihr unten

Was bringt der Code? Der Code bringt euch zwei Item-Arten. Ihr bekommt:

7 Himmihbeeren

7 Gierspenst-Münzen

Somit erhaltet ihr insgesamt 14 Items, wobei die Zahl “7” zum aktuellen Geburtstags-Event in Pokémon GO passt.

Was sind das für Items? Himmih-Beeren helfen beim Fangen, Gierspenst-Münzen braucht ihr, um das Pokémon Gierspenst weiterzuentwickeln. Alles zu den Gierspenst-Münzen in Pokémon GO erfahrt ihr hier.

So löst ihr Promo-Codes für Pokémon GO ein

Wie ihr Codes einlösen könnt, hängt von eurem Gerät ab.

Android: Android-Nutzer können das einfach im Spiel erledigen. Ihr kopiert euch den Code, öffnet euer Spiel und klickt auf den Ingame-Shop. Wenn ihr nach unten scrollt, findet ihr das Feld Promos . Dort könnt ihr den Code einfach einfügen, wenn ihr ihn euch oben kopiert habt.

iOS: Mit einem Apple-Gerät müsst ihr die Rewards-Seite von Niantic verwenden. Öffnet dafür den Link und meldet euch an. Wichtig: Ihr könnt dafür kein Trainer-Club-Konto nutzen, sondern müsst einen der anderen Anmelde-Wege verknüpfen.

Habt ihr den Code eingegeben, solltet ihr eine Push-Nachricht von Pokémon GO bekommen, dass ein Angebot eingelöst wurde. Schaut im Zweifel direkt im Spiel nach und klickt auf das Tagebuch. Dort sollte ein entsprechender Eintrag zu finden sein.

Was sonst in Pokémon GO los ist? Jede Menge! Hier findet ihr eine Übersicht aller Events im Juli 2023 bei Pokémon GO.